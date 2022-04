Inquiétude quant à une éventuelle utilisation d'armes chimiques alors que la bataille fait rage dans le port ukrainien assiégé

La bataille pour Mariupol atteint une phase décisive, les marines ukrainiens se terrent dans le district industriel d'Azovstal.

Si les Russes s'emparent d'Azovstal, ils contrôleraient entièrement Mariupol, le pivot entre les zones tenues par les Russes à l'ouest et à l'est. La ville a déjà été dévastée par des semaines de bombardements russes qui ont probablement tué des milliers de civils.

La vice-ministre de la défense, Hanna Malyar, a déclaré que le gouvernement vérifiait des informations non vérifiées selon lesquelles la Russie pourrait avoir utilisé des armes chimiques pendant qu'elle assiégeait Mariupol.

"Il existe une théorie selon laquelle il pourrait s'agir de munitions au phosphore", a déclaré Malyar dans des commentaires télévisés.

Le président Volodymyr Zelenskiy avait déclaré lundi soir que la Russie pourrait recourir aux armes chimiques alors qu'elle rassemblait des troupes dans la région orientale de Donbas en vue d'un nouvel assaut sur Mariupol. Il n'a pas dit si elles avaient effectivement été utilisées.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont déclaré qu'ils essayaient de vérifier les rapports. Si la Russie avait utilisé des armes chimiques, "toutes les options étaient sur la table" en réponse, a déclaré à Londres le ministre junior britannique de la Défense, James Heappey.

Le ministère russe de la défense n'a pas encore répondu à une demande de commentaire de Reuters. Les forces séparatistes soutenues par la Russie dans l'est ont nié avoir utilisé des armes chimiques à Mariupol, a rapporté l'agence de presse Interfax.

Mais si cela s'avérait être le cas, cela marquerait un nouveau développement dangereux dans une guerre qui a déjà laissé une traînée de mort et de destruction depuis que le président russe Vladimir Poutine a envoyé ses troupes au-delà de la frontière le 24 février.

Environ un quart des 44 millions d'habitants de l'Ukraine ont été forcés de quitter leur foyer, les villes se sont transformées en décombres et des milliers de personnes ont été tuées ou blessées - dont de nombreux civils.

Poutine qualifie cette action d'"opération militaire spéciale" visant à démilitariser et à "dénazifier" l'Ukraine, mais elle a suscité la condamnation et l'inquiétude de l'Occident, qui a imposé un large éventail de sanctions pour presser l'économie russe.

Après que leurs troupes se soient enlisées face à la résistance ukrainienne, les Russes ont abandonné leur tentative de capturer la capitale Kiev pour le moment. Mais ils redoublent d'efforts dans l'est et les forces ukrainiennes se retranchent pour faire face à une nouvelle offensive.

Le gouverneur de la région de Louhansk, Serhiy Gaidai, a exhorté les habitants à évacuer en utilisant les cinq couloirs humanitaires convenus pour l'est.

"Il est bien plus effrayant de rester et de brûler dans son sommeil à cause d'un obus russe", a-t-il écrit sur les médias sociaux. "Evacuez, avec chaque jour la situation empire. Prenez vos articles essentiels et dirigez-vous vers le point de ramassage."

Au total, neuf couloirs humanitaires avaient été convenus pour mardi, dont un pour les voitures privées depuis Mariupol, a déclaré le vice-Premier ministre Iryna Vereshchuk.

Dans son briefing matinal sur le conflit, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré qu'en plus de tenter de prendre le contrôle de Marioupol, les forces russes avaient également l'intention de s'emparer de Popasna, une ville située à environ deux heures de route à l'ouest de Louhansk, et étaient prêtes à lancer une offensive en direction de Kurakhove, dans la région de Donetsk.

L'armée ukrainienne a déclaré que ses troupes avaient repoussé les attaques à la fois à Louhansk et à Donetsk.

Le président Zelenskiy a plaidé cette nuit pour que l'Occident lui fournisse davantage d'armes afin de l'aider à mettre fin au siège de Mariupol et à repousser l'offensive russe attendue dans l'est.

"Malheureusement, nous ne recevons pas autant que ce dont nous avons besoin pour mettre fin à cette guerre plus rapidement... en particulier, pour lever le blocus de Mariupol", a-t-il déclaré.

CRIMES DE GUERRE

Le départ des forces russes de la périphérie de Kiev a mis en lumière des allégations de crimes de guerre, notamment des exécutions et des viols de civils. Moscou rejette ces allégations comme des provocations ukrainiennes et occidentales et a également accusé les forces ukrainiennes de violences sexuelles.

Sima Bahous, haut fonctionnaire de l'ONU, a déclaré lundi au Conseil de sécurité de l'ONU que si toutes les allégations doivent faire l'objet d'une enquête indépendante, "la brutalité affichée contre les civils ukrainiens a soulevé tous les drapeaux rouges".

"Nous entendons de plus en plus parler de viols et de violences sexuelles", a-t-elle déclaré.

Kateryna Cherepakha, présidente du groupe de défense des droits La Strada-Ukraine, a déclaré au Conseil par vidéo : "La violence et le viol sont désormais utilisés comme une arme de guerre par les envahisseurs russes en Ukraine."

L'ambassadeur adjoint de la Russie auprès des Nations Unies a nié ces allégations et a accusé l'Ukraine et ses alliés d'avoir "une intention claire de présenter les soldats russes comme des sadiques et des violeurs".

Le ministère russe de la défense a déclaré que le gouvernement ukrainien était dirigé par les États-Unis pour semer de fausses preuves de la violence russe contre les civils, malgré ce qu'il a qualifié de "mesures sans précédent prises par Moscou pour sauver les civils".

M. Poutine doit rencontrer le président biélorusse Alexandre Loukachenko mardi pour discuter de l'Ukraine et des sanctions occidentales, ont rapporté les agences de presse de Russie et de Biélorussie. La Biélorussie est une zone d'étape clé pour les forces russes. (Cette histoire a été remaniée pour corriger le mardi dans le paragraphe 1)