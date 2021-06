Inscrivez votre entreprise et vos collaborateurs à la 4ème édition des 24H Saint-Pierre

Acteur majeur de la santé et de la protection de l'enfance en Occitanie, la Fondation Saint-Pierre porte des projets de recherche et d'innovation dans tous les domaines qui pourront améliorer le confort de vie des enfants malades ou en situation de handicap.

La fondation mène également des actions de prévention et de sensibilisation. L'Institut Saint-Pierre est le premier bénéficiaire des action portées par la Fondation, et accueille plus de 7 000 enfants et adolescents chaque année.

24h Saint-Pierre : l'événement teambuilding solidaire

Les 24h Saint-Pierre vous offrent une opportunité exceptionnelle de fédérer vos salariés autour d'une cause solidaire, celle de la santé et du bien-être des enfants. En initiant le recrutement d'équipes, vous engagez votre entreprise dans une dynamique de groupe qui renforce l'esprit d'équipe et la cohésion en interne de façon innovante et stimulante.

Vos collaborateurs seront fiers de relever un défi caritatif, sportif et festif pour soutenir les actions de la Fondation Saint-Pierre.

Les défis et les challenges sportif '24H Saint Pierre' aura lieu le 28 et 29 août 2021, plage des Coquilles à Palavas-les-Flots ou n'importe où grâce au Challenge « Connecté » !.

Cette course sera l'occasion de renforcer les liens et de partager un moment inoubliable avec l'ensemble de vos collaborateurs, bénévoles, participants et spectateurs.

Plusieurs niveaux d'implication sont possibles

Créez une ou plusieurs équipes aux couleurs de votre entreprise, relayez l'information auprès de vos salariés, encouragez leur participation. A leur tour, ils collectent autour d'eux pour la bonne cause afin d'atteindre l'objectif fixé ! Nous vous donnons des outils qui facilitent la cohésion, le recrutement d'équipiers et la collecte.

L'entreprise peut bien sûr soutenir ses équipes en générant des dons sur leurs pages. Dans tous les cas, l'atteinte de l'objectif minimum de 1500€ de dons par équipe devra être assurée par l'entreprise.

Devenez Partenaire/Mécène officiel

En complément de la création d'équipes devenez partenaire et associez pleinement votre entreprise à cet événement à travers une offre de mécénat diversifiée ! En tant que mécène, vous affirmez de fortes valeurs auprès de vos clients, vos partenaires, investisseurs… et vous impliquez vos collaborateurs dans une aventure inoubliable tout en osant encore plus pour les enfants

Découvrez nos « Pack » et Offrez du confort à vos salariés : Une préparation physique et nutritionnelle, un accueil privilégié pour vos équipes, une restauration et boissons pour se rafraîchir le jour « J »,

Soyez visible tout au long des 24h Saint-Pierre auprès des participants et médias. Abondez la collecte de don de vos équipes et prenez en charge tout ou partie de l'objectif de collecte de vos équipes en fonction de leur collecte;

Bénéficiez de supports de communication originaux pouvant être valorisables tout au long de l'année (livre photo, clip vidéo dédié…)

Votre acte de mécénat (don) vous permettra de bénéficier d'un avantage fiscal de 60% pour les entreprises (dans la limite de 5‰ du CA HT ou dans un plafond de 10 000€).