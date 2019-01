Insee National Institute for Statistics and Econ : L'Insee lance la campagne de recensement 2019 et annonce les résultats du bilan démographique 2018

À l'occasion du lancement de la collecte du recensement de la population 2019, l'Insee met en ligne deux publications :

L'enquête de recensement a lieu tous les ans et concerne chaque année 9 millions de personnes habitant dans 5 millions de logements enquêtés. Menée en partenariat avec les communes, l'enquête a pour objectifs de mieux connaître la population française afin de prendre des décisions adaptées pour la collectivité et de produire des chiffres de références pour l'application des lois et des règlements.

Entre 2011 et 2016, la croissance démographique des métropoles se renforce et atteint en moyenne 0,7 % par an pour les métropoles de province (contre 0,3 % entre 2006 et 2011). Toutes, hormis celle du Grand Paris et de Grenoble, connaissent une amélioration de leur attractivité résidentielle. Les métropoles de Montpellier, Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse et Lyon voient ainsi leur population croître chaque année de plus de 1 %. À l'opposé, le dynamisme des communautés de communes, jusqu'à présent soutenu par l'étalement urbain, est divisé par deux (+ 0,4 % par an) et se concentre désormais au plus près des métropoles.

Loin des métropoles, sur une large bande centrale du territoire, la diagonale du vide s'étend et la population des structures intercommunales est orientée à la baisse. Entre 2011 et 2016, les communautés de communes y perdent annuellement plus de 0,5 % de leur population.

