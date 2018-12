Inside Secure: Mise à disposition du Prospectus relatif à l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris d’actions nouvelles à provenir du remboursement d’obligations remboursables en actions à émettre au profit d’OEP VII IS Cayman Co Ltd

Inside Secure (Paris:INSD) (Euronext Paris: INSD), au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, annonce avoir mis à disposition le prospectus relatif à l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris d’actions nouvelles à provenir du remboursement d’obligations remboursables en actions à émettre au profit d’OEP VII IS Cayman Co Ltd, d’un montant nominal total de 30 millions d’euros, portant le visa n°18-581 octroyé le 21 décembre 2018 par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).

Le Prospectus est composé:

du document de référence 2017 de la société Inside Secure (la « Société »), déposé auprès de l’AMF le 10 avril 2018 sous le numéro D. 18-0307 (le « Document de Référence »),

»), déposé auprès de l’AMF le 10 avril 2018 sous le numéro D. 18-0307 (le « »), de l’actualisation du Document de Référence, déposée auprès de l’AMF le 21 décembre 2018 sous le numéro D. 18-0307-A01 (l’« Actualisation »),

»), de la note d’opération (la « Note d’Opération »), et

»), et du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération).

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques détaillés au sein du chapitre 4 du Document de Référence, au chapitre 3 de l’Actualisation et au paragraphe 2 de la Note d’Opération. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats de la Société ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du visa de l’AMF sur le Prospectus pourraient également avoir un effet défavorable.

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Inside Secure, rue de la Carrière de Bachasson, CS 70025 – Arteparc Bachasson, 13590 Meyreuil, France, sur le site internet de la Société (www.insidesecure.com) ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org)

A propos d’Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris – INSD) est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP »), des outils et services indispensables à la protection des transactions, contenus, applications, à l’identification forte et l’échanges de données. Forte d’une expertise étendue et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l’Internet des objets, la protection des contenus et des applications, les paiements mobiles et les services bancaires. La technologie développée par Inside Secure protège aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Rendez-vous sur www.insidesecure.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué comporte des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme étant des « déclarations prospectives », notamment relatives aux performances futures attendues d’Inside Secure et/ou du groupe combiné qui serait constitué par Inside Secure et Verimatrix, Inc. à la suite de la réalisation de l’acquisition de Verimatrix, Inc. par Inside Secure, si celle-ci est réalisée (l’« Opération »). Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’usage d’une terminologie à caractère prospectif, comprenant des termes tels que « croire », « estimer », « anticiper », « attendre », « pouvoir », « vouloir » ou « falloir », et inclure des déclarations effectuées par Inside Secure concernant les résultats anticipés de sa stratégie et de la réalisation de l’Opération. Nonobstant le fait que l’équipe de direction d’Inside Secure considère que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, Inside Secure ne peut garantir aux investisseurs que ces déclarations s’avéreront exacts. Les investisseurs sont avertis que de telles déclarations prospectives sont sujettes à des risques variés et à des incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle d’Inside Secure, qui peuvent entraîner une différence significative entre les résultats et développements effectifs et ceux exprimés, sous-entendus ou projetés, aux termes de ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent notamment les risques liés à la capacité d’Inside Secure à réaliser l’Opération dans les termes et conditions proposées ou selon le calendrier envisagé, l’incapacité d’Inside Secure à réaliser les synergies attendues ou à intégrer Verimatrix, Inc. avec succès ou encore des incertitudes inhérentes à toute activité commerciale et à l’environnement économique, financier, compétitif et réglementaire. Aucune information du présent communiqué ne doit être interprétée comme une prévision de résultat ou une estimation pour une période quelconque. Les personnes destinataires de ce communiqué ne doivent pas et sont invitées à ne pas se reposer sur ces déclarations prospectives. Les résultats passés ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et les résultats d’Inside Secure présentés dans le présent communiqué pourrait ne pas présager et ne pas être des estimations ou des prévisions, des résultats futurs d’Inside Secure et/ou du groupe combiné qui serait constitué par Inside Secure et Verimatrix, Inc. à la suite de la réalisation de l’Opération. Les déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué et, sauf obligation légale, Inside Secure ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de revoir l’une quelconque de ces déclarations prospectives.

Avertissement

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Inside Secure d’un prospectus au titre de l’article 3 de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient s’adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni et (i) qui sont des professionnels en matière d’investissements (« investment professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « Financial Promotion Order »), (ii) qui sont visées à l’article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order ( « high net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou (iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées, les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l’achat de titres financiers objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être faite qu’aux Personnes Habilitées. Ce communiqué s’adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu’une Personne Habilitée.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des titres et valeurs mobilières Inside Secure aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les actions Inside Secure n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Inside Secure n’a pas l’intention de procéder à une offre au public des actions Inside Secure aux Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, CANADA, AUSTRALIE OU JAPON.

