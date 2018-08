Inside Secure : Mise à disposition du rapport financier semestriel

Regulatory News:

Inside Secure (Paris:INSD) (Euronext INSD.PA), au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, annonce aujourd'hui avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'AMF son rapport financier semestriel au 30 juin 2018. Le rapport peut être consulté sur le site Internet de la société : https://www.insidesecure-finance.com/.

Calendrier financier

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018 : 18 octobre 2018 (avant bourse)

À propos d’Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris – INSD) est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP »), des services et des outils indispensables à la protection des transactions, identités, contenus, applications et échanges de données. Fort d’une expertise étendue et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l’Internet des objets et des systèmes sur puces, la protection des vidéos, des contenus et des divertissements, les services bancaires et les paiements mobiles, les applications d’entreprises et les télécommunications. La technologie développée par Inside Secure protège aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services, des opérateurs et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.insidesecure.com

