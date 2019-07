Inside Secure : Nouvelle dénomination sociale, nouvelle identité et nouveau code mnémonique

Verimatrix choisi comme nom pour le groupe afin d’illustrer une vision et une offre de solutions élargies

Inside Secure annonce avoir officiellement changé de raison sociale pour Verimatrix et qu’à compter de ce jour ses actions sont négociables sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique « VMX ». Le nouveau nom et logo permettent à la société de mieux refléter sa vision de permettre et sécuriser l’avenir connecté, tout en s'acquittant de sa mission visant à accompagner le développement de l’activité de ses clients via des solutions de sécurité faciles à mettre en œuvre et des solutions d’analyse de données de confiance.

Pour illustrer l'intégration et les synergies des deux sociétés, la nouvelle identité visuelle associe le nom Verimatrix avec le logo Inside Secure et son slogan « Driving trust ».

« La connectivité omniprésente d'aujourd'hui incite des industries, auparavant indépendantes, à travailler ensemble. Par exemple, les constructeurs automobiles proposent des systèmes basés sur Android qui ont besoin d'être protégés et les équipements connectés au Cloud nécessitent des protocoles réseau sécurisés. Cette intégration des industries exige une expertise dans le domaine de la sécurité ainsi qu’une combinaison de solutions qui s’adressent à plusieurs secteurs, et c'est exactement ce que les ressources combinées des deux sociétés offrent au marché », a déclaré Amedeo D'Angelo, président directeur général de Verimatrix. « Quel que soit l’appareil ou le type de données à protéger, nous sommes les mieux placés pour sécuriser ce nouveau monde connecté. »

En unissant ses forces, l'entreprise offre de nombreux atouts à ses clients et à ses actionnaires, notamment :

Des solutions hébergées dans le Cloud allant au-delà de la sécurité embarquée, du divertissement et de la téléphonie mobile - La société est en mesure de tirer parti de son expérience et de sa réputation dans les secteurs des télécommunications, du divertissement, du mobile et des semi-conducteurs afin de soutenir la croissance future sur des marchés plus émergents comme l'automobile et l’Internet des objets (IoT). Les solutions logicielles avancées et d’hébergement sur le cloud de Verimatrix permettent de répondre plus efficacement aux failles de sécurité des nouveaux appareils et services connectés, tout en recueillant et protégeant les données confidentielles et sensibles.

Une combinaison innovante de solutions de sécurité et d’analyse des données - Verimatrix est convaincu que même si le marché exige des solutions de sécurité robustes pour protéger la propriété intellectuelle, l'analyse des données favorisera la croissance future des revenus grâce à une exploitation plus étendue du modèle économique des entreprises utilisatrices. La puissance de la business intelligence repose sur des données qui doivent être recueillies, analysées et partagées – de façon très sécurisée. Verimatrix jouit d'un avantage de premier plan sur ces marchés grâce à son offre d’analyse de données sécurisée, qui protège la vie privée de l'utilisateur final et la réputation de ses clients.

Verimatrix emploie plus de 400 personnes, spécialistes de la sécurité et de l'analyse de données, répartis dans 18 bureaux et 12 pays. Fort plus de deux décennies d'expérience, les solutions de la société bénéficient de la confiance de plus de 1 000 clients avec plus de 2 milliards d’appareils protégés.

Les clients et partenaires peuvent adresser leurs questions concernant le changement de nom, à leur directeur de compte habituel ou par email à l’adresse suivante : info@verimatrix.com.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse qui protègent les appareils, services et applications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l’offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silcon IP) qui offrent une sécurité et une capacité d’analyse des données inégalées. Fière d’accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l’internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com

