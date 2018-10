Inside Secure : annonce son chiffre d’affaires du T3 2018

Regulatory News:

Inside Secure (Paris:INSD) (Euronext Paris : INSD), au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, publie aujourd’hui son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2018. Les états financiers 2018 et 2017 ont été préparés conformément à la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients », la société ayant opté en 2017 pour l'adoption anticipée d’IFRS 15 (cf. annexe).

(en milliers de dollars) T3-2018 T3-2017 T3 2018

vs. T3 2017 9 mois

2018 9 mois

2017 2018

vs. 2017 Licences 4 302 3 018 43% 10 874 7 865 38% Royalties 3 257 7 325 -56% 14 698 14 511 1% Maintenance et autres 1 517 1 213 25% 4 190 3 539 18% Chiffre d'affaires logiciels et licences de technologie 9 076 11 556 -21% 29 762 25 915 15% Non alloué (*) - 1 806 - Chiffre d'affaires consolidé 9 076 11 556 -21% 31 568 25 915 22% (*) Correspond à des revenus nets non récurrents, en particulier de licences de brevets

Commentant ces résultats, Amedeo D’Angelo, Président directeur général d’Inside Secure, a déclaré :

« Ce trimestre, nous avons de nouveau réalisé de très solides performances, en dépit d’un effet de base défavorable, attendu, par rapport à l’année précédente.

Une fois de plus, nous avons su tirer parti de dynamiques de marché très positives avec un chiffre d’affaires en croissance réalisé auprès de nos clients existants comme nouveaux, et ce sur l’ensemble de notre gamme de produits. La demande pour nos solutions éprouvées de sécurité logicielle embarquée, qui offre notamment des délais de mise sur le marché plus courts, progresse dans un contexte global de basculement vers des solutions de sécurité logicielles et basées sur le Cloud.

La croissance des revenus des licences demeure encore très forte ce trimestre, portée par la signature de nouveaux contrats (design wins) visant à intégrer la sécurité dans l’Internet des objets et l’industrie automobile, grâce à notre expertise sur la technologie de sécurité embarquée avec les produits Silicon IP et les outils de protection de code. En tant que « pure player » offrant des solutions logicielles sophistiquées, nous sommes bien positionnés pour répondre à ces nouveaux besoins. Nous continuerons d’investir dans l’innovation et dans notre croissance future tout en pilotant très attentivement nos charges opérationnelles afin d’assurer notre rentabilité à long terme.

Ainsi, au vu des performances de nos équipes au cours des neuf premiers mois de l’année, qui ont permis de signer de nouveaux clients et de diversifier notre base de revenus, notre chiffre d’affaires devrait croître en 2018, faisant plus que compenser la baisse anticipée du chiffre d’affaires d’un client américain historique. »

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018

Le chiffre d'affaires du T3 2018 a atteint 9,1 millions de dollars, en baisse de 21% par rapport au troisième trimestre 2017 du fait d'un effet de base exceptionnel avec des royalties particulièrement élevées d'un client américain historique du secteur de la défense. Ce client n’a pas contribué au chiffre d’affaires du T3 2018 et la société n’attend plus de revenu additionnel de ce client à l’avenir. Sur ce trimestre, en excluant la contribution de ce client américain, la progression en rythme annuel du chiffre d’affaires de l’activité stratégique de logiciels et de licences de technologies de sécurité a été de 18%.

Ce trimestre, la société a de nouveau tiré parti des investissements réalisés dans le développement commercial et la réalisation de ventes additionnelles auprès de ses clients existants, et aussi de la forte dynamique du marché sur la plupart de ses segments. Dans certains cas, par ailleurs, la comptabilisation du chiffre d'affaires s'est trouvée accélérée par l’application de la norme IFRS 15.

Au T3 2018, les revenus de licences se sont élevés à 4,3 millions de dollars, en hausse de 43% par rapport au troisième trimestre 2017, tandis que les royalties ont atteint 3,3 millions de dollars. Les revenus de contrats de maintenance et autres services se sont élevés à 1,5 million de dollars, conformément à la croissance du chiffre d'affaires et aux prévisions de la société.

Ce trimestre, le chiffre d'affaires a été généré à la fois avec de nouveaux clients et par la signature de nouveaux projets avec des clients existants, ce qui illustre l'adéquation du portefeuille de produits à leurs besoins en matière de sécurité et la capacité de la société à les aider à accélérer le délai de mise sur le marché de leurs produits.

Sur les marchés des centres de données et de l'Internet des objets, la société a remporté de nouveaux contrats (design wins), notamment sur la ligne de produits Silicon IP et les solutions de sécurisation des équipements de réseaux. Par exemple, Inside Secure a été sélectionnée par une société de premier plan pour sécuriser ses infrastructures réseaux 5G grâce à son logiciel (IPsec Toolkit) qui permet de garantir l’authentification, la confidentialité et l'intégrité des données et répond aux normes en vigueur.

De même, dans l'industrie Automobile, la société a signé d'importants nouveaux contrats, notamment grâce à ses produits de protection de codes logiciels et d'applications pour les applications d’ouverture à distance de voiture avec le téléphone mobile.

Dans l'industrie du Divertissement, durant le trimestre, la société a renouvelé plusieurs contrats avec ses clients existants pour sécuriser les applications de vidéo à la demande tout en poursuivant le développement de nouvelles solutions de protection de contenu permettant de protéger les revenus de ses clients. La société a anoncé le lancement de solutions de protection ayant pour objectif d’aider les fournisseurs de contenu OTT 1 à éviter la perte de recettes publicitaires en ligne.

Chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2018

Chiffre d’affaires consolidé (IFRS)

Sur les neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires total de la société s'est élevé à 31,6 millions de dollars, ce qui représente une progression de 22% par rapport à 2017 malgré la forte diminution attendue de la contribution d'un client de l'industrie de la défense aux États-Unis.

Chiffre d’affaires de l’activité stratégique

Le chiffre d’affaires de l’activité stratégique de logiciels et de licences de technologies de sécurité a atteint 29,8 millions de dollars pour les 9 premiers mois de 2018, en hausse de 15% par rapport à 2017, grâce à la forte progression des revenus de licences et, dans une moindre mesure, des revenus de maintenance et autres services. En excluant la contribution du client américain dans le domaine de la défense, la progression en rythme annuel du chiffre d’affaires de l’activité stratégique de logiciels et de licences de technologies de sécurité a été de 32% sur la période.

En 2018, Inside Secure a continué de diversifier son chiffre d’affaires ; les 10 premiers clients ont représenté 53% du chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l’année, contre 72% en 2017.

Les revenus de licences pour les neuf premiers mois de 2018 se sont élevés à 10,9 millions de dollars, en progression de 38% sur un an, portés par une activité commerciale soutenue tant auprès de clients existants que de nouveaux, et sur l'ensemble des lignes de produits de la société. Inside Secure s'est employé activement à commercialiser et mettre en œuvre les solutions de ses lignes de produits Silicon IP et protection des applications sur des marchés en croissance tels que les équipements réseaux, l'Internet des objets (notamment dans l'automobile) et le secteur financier (banque et paiements mobiles).

Sur les neuf premiers mois de 2018, le niveau des royalties est resté relativement stable à 14,6 millions de dollars (progression de 1% en rythme annuel) tandis que les revenus de contrats de maintenance et autres services se sont élevés à 4,2 millions de dollars, en progression de 18% en rythme annuel.

Programme de licence de brevets NFC

Au cours de la période, les revenus provenant du programme de commercialisation des brevets NFC ont atteint 1,8 million de dollars grâce à la signature d'un nouveau contrat de licence au T2 2018 par France Brevets, qui gère le programme.

Perspectives pour 2018

Compte tenu de la performance enregistrée sur les neuf premiers mois de l'année, la société confirme ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en 2018, compensant le déclin anticipé de la contribution d'un client américain qui avait généré un niveau exceptionnel de royalties au second semestre 2017. La société n’attend désormais plus de revenu additionnel de ce client.

Pour l'exercice 2018, la société confirme également prévoir que les charges opérationnelles retraitées se situeront au bas de la fourchette de 36 à 37 millions de dollars annoncée précédemment, avant de revenir à une marge d'EBITDA2 normative supérieure à 20 %.

À propos d’Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris – INSD) est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP »), des services et des outils indispensables à la protection des transactions, identités, contenus, applications et échanges de données. Fort d’une expertise étendue et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l’Internet des objets et des systèmes sur puces, la protection des vidéos, des contenus et des divertissements, les services bancaires et les paiements mobiles, les applications d’entreprises et les télécommunications. La technologie développée par Inside Secure protège aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services, des opérateurs et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.insidesecure.com

Avertissement relatif aux déclarations de nature prévisionnelle

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant le groupe Inside Secure. Bien qu’Inside Secure estime qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future d’Inside Secure, ses résultats réels pouvant ainsi différer significativement de ceux attendus en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Pour une description plus détaillée de ces derniers, il convient notamment de se référer au chapitre 4 « facteurs de risques » du document de référence enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 10 avril 2018 sous le numéro D.18-0307 et disponible sur le site Internet de la société www.insidesecure-finance.com/

Informations financières complémentaires non-IFRS

Inside Secure complète ses données financières en présentant des agrégats financiers non IFRS. Ces indicateurs ne sont pas des agrégats définis par les normes IFRS, et ne constituent pas des éléments de mesure comptable de la performance financière du Groupe. Ils doivent être considérés comme une information complémentaire, non substituable à toute autre mesure de performance opérationnelle et financière à caractère strictement comptable, telle que présentée dans les états financiers consolidés du Groupe et leurs notes annexes. Le Groupe suit ces indicateurs, car il estime qu’ils sont des mesures pertinentes de son activité. Bien que généralement utilisés par les sociétés du même secteur dans le monde, ces indicateurs peuvent ne pas être strictement comparables à ceux d’autres sociétés qui pourraient avoir défini ou calculé de manière différente des indicateurs présentés pourtant sous la même dénomination.

L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel ajusté avant les amortissements et dépréciations non liés aux regroupements d’entreprises. Le résultat opérationnel ajusté est défini comme le résultat opérationnel avant (i) l’amortissement des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises, (ii) les éventuelles dépréciations des écarts d’acquisition, (iii) la charge comptable liée aux paiements fondés sur les actions et (iv) les coûts non récurrents liés aux restructurations et aux regroupements d’entreprises et acquisitions réalisés par le Groupe.

Mise en œuvre d’IFRS 15

Le chiffre d’affaires de la société pour les années 2017 et 2018 ont été préparés conformément à la norme IFRS 15 « Produits des activités tirés des contrats conclus avec des clients », d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2018. La Société avait choisi d’anticiper la mise en œuvre de la norme, notamment pour pourvoir présenter une année 2018 directement comparable à 2017.

La mise en œuvre d’IFRS 15 a modifié certains des principes de reconnaissance du chiffre d’affaires de la Société :

Selon IAS 18, les revenus correspondant aux accords de développement sont reconnus selon la méthode à l’avancement qui consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires au fur et à mesure de l'avancement des développements selon un critère appliqué de manière systématique. Le pourcentage d’avancement jusqu’à l’achèvement est fonction des coûts réels engagés comparés au coût total estimé du projet. Selon IFRS 15, ces revenus doivent être comptabilisés à l’avancement si les contrats satisfont certains critères, dont notamment un droit exécutoire au paiement partiel. Dans le cas contraire, le chiffre d’affaires est reconnu à l’achèvement.

En l’état des contrats signés avec les clients de la Société, selon IFRS 15 le chiffre d’affaires doit être reconnu à l’achèvement.

Les redevances correspondant aux revenus provenant de technologies licenciées à certains clients de la Société peuvent être fixes et/ou variables. Selon IAS 18, les redevances fixes sont reconnues linéairement sur les périodes contractuelles au cours desquelles ils ont été générés. Les redevances variables sont en général fonction des ventes réalisées par les clients et sont donc par définition difficiles à estimer. De façon à rattacher les produits aux périodes correspondantes, la Société s'appuie principalement sur les confirmations reçues des clients. En général, les confirmations sont reçues des clients dans le trimestre suivant la livraison des produits. Selon IFRS 15, les redevances fixes sont reconnues lorsque l’obligation de performance est réalisée lors du transfert du contrôle. Pour ce qui est des redevances variables fonction des ventes réalisées par les clients, la Société en estime le montant dans l’attente de la réception des confirmations de consommation.

L’application d’IFRS 15 conduit d’une façon générale à accélérer la reconnaissance du revenu par rapport à IAS 18.

1 L’offre « Over the top » (ou offre hors du fournisseur d'accès à l'internet) est un service par contournement, de livraison d'audio, de vidéo et d'autres médias sur Internet sans la participation d'un opérateur de réseau traditionnel (comme une compagnie de câble, de téléphone ou de satellite) dans le contrôle ou la distribution du contenu.

2 Définition en annexe

