Inside Secure : choisi par le Système Norvégien de Cartes de Débit pour sécuriser le paiement mobile sans contact

Grâce à une robuste technologie de sécurité, Inside Secure offre une sécurité unique des applications et d'excellentes protections contre les menaces

Regulatory News:

Inside Secure (Euronext Paris: INSD), au coeur des solutions de sécurités pour les appareils mobile et connectés, annonce aujourd'hui que Vipps AS, le fournisseur du système national de paiement de Norvège BankAxept, a choisi Inside Secure pour la protection de ses paiements mobile sans contact.

Détenu par des banques norvégiennes et utilisé pour traiter 8 achats par carte sur 10, Vipps met l'accent sur sa technologie anti-fraude afin de protéger ses larges parts de marché avec BankAxept. Désormais, la dernière fonctionnalité de paiement sans contact pour cartes et mobiles de BankAxept offrira plus de facilité et une sécurité maximale – le tout pris en charge par les solutions leaders du marché d'Inside Secure ; Code Protection et Whitebox.

"Nous considérons Inside Secure comme un partenaire dévoué à notre engagement de garantir le meilleur niveau de sécurité possible à nos consommateurs à travers le pays" a déclaré Bjørn Skjelbred, qui supervise le développement du commerce international chez Vipps. "Il est clair que Inside Secure offre non seulement la technologie, mais également les connaissances nécessaires pour travailler avec les institutions financières exigeantes. Ses solutions de protection pour paiement mobile sans contact nous procurent la tranquillité d'esprit dont nous avons besoin pour étendre nos activité et innover."

Des banques de renommée mondiale et d’autres sociétés du secteur des paiements font confiance à Inside Secure. Sa combinaison unique de technologie de paiement mobile et d'outils de protection de code positionne la société comme un innovateur de premier plan dans l'anticipation des menaces et la protection des applications.

A propos de Vipps

Fournisseur du système de paiement national en Norvège, Vipps est chargé du développement de nouvelles solutions de paiement pour un monde en constante évolution. Afin de répondre aux défis posés par les nouveaux opérateurs et les nouvelles solutions de paiements, Vipps gère et développe des solutions de paiement sur de nouveaux canaux sur une base commerciale. Ceci inclut le développement de solutions de paiements sans contact par carte et mobile, des solutions de paiement en ligne, les paiements P2P, les paiements immédiats, les factures électroniques (EBPP) et les solutions numériques d'authentification. Vipps met à profit ses 25 ans d'expérience sur le marché pour offrir aux utilisateurs une expérience d'achat simple et sûre.

A propos d'Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris – INSD) est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP ») et des outils et services indispensables à la protection des transactions, identifications, contenu, applications et communications. Forte d’une expertise étendue en matière de sécurité, Inside Secure fournit des produits couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés tels que la sécurité des réseaux, l'Internet des objets et la sécurité des puces SoC (« System-on-Chip »), des contenus vidéo et divertissement, des paiements mobiles, des services aux entreprises et télécom. La technologie développée par Inside Secure protège les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services, des opérateurs, des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques et de semi-conducteurs. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.insidesecure.com

