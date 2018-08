Inside Secure : est nommé fournisseur représentatif dans la catégorie Protection d'applications du Guide du marché de Gartner

Inside Secure (Paris: INSD) (Euronext Paris: INSD), au cœur des solutions de sécurité pour les dispositifs mobiles et connectés, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu comme fournisseur représentatif dans la catégorie Protection d'applications du Guide du marché 2018 de Gartner, paru au mois de juin.

Écrit par les analystes Dionisio Zumerle et Manjunath Bhat, le rapport déclare: "Les responsables de la sécurité et de la gestion des risques doivent renforcer leurs applications en amont afin d'éviter qu'elles ne deviennent des vecteurs d'attaques", et fait ainsi remarquer que la protection des applications est cruciale à l'heure où l'architecture logicielle continue de migrer du côté du client.

Il est essentiel de protéger les codes d'applications afin de sécuriser les terminaux: sans eux, l'infrastructure toute entière ne peut être sécurisée. La solution Code Protection d'Inside Secure fournit de puissants outils de protection logicielle automatisée compatibles avec les plateformes mobiles, IoT, desktop et serveurs.

"Les développeurs se disent toujours très satisfaits de la technologie de protection de code d'Inside Secure, qui jette les bases de toute solution de sécurité, grâce à des fonctions anti-piratage et de brouillage ayant à de nombreuses reprises permis de protéger des applications exécutées dans des environnements non sécurisés", déclare Amedeo D’Angelo, Président d'Inside Secure. "Nous sommes heureux de fournir aux applications la protection dont elles ont besoin, ainsi qu'un processus de développement efficace et automatisé très prisé des développeurs."

Clause d'exonération de Gartner

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu’il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à des fins spécifiques.

À propos d'Inside Secure

Inside Secure est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP ») et des outils et services indispensables à la protection des transactions, identifications, applications et communications. Forte d’une expertise étendue et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés tels que la sécurité des réseaux, Internet des objets et puces SoC (« System-on-Chip »), protection des contenus vidéo et divertissement, services bancaires & paiements mobiles, services aux entreprises et télécom. La technologie développée par Inside Secure protège les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services, distributeurs de contenus, opérateurs, intégrateurs de systèmes de sécurité, fabricants de produits électroniques grand public, et fabricants de semi-conducteurs. Plus d’informations sur www.insidesecure.com.

