Inside Secure : lance le premier outil logiciel du marché qui permet de créer rapidement et graphiquement des architectures cryptographiques sécurisées

Le nouveau Whitebox Designer protège les clés et les opérations cryptographiques, en sécurisant les dispositifs IoT, voitures connectées et OEMs contre les cyber-attaques.

Regulatory News :

Inside Secure (Euronext Paris: INSD) a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Whitebox Designer, un nouvel outil de sécurité logiciel qui offre aux développeurs d'applications automobiles, aux développeurs de périphériques IoT et aux équipementiers de nouveaux niveaux de protection, une réduction des délais de commercialisation et une création simplifiée des architectures crypto.

L'ingénierie inverse et les attaques par extraction de clés peuvent causer des dommages irréversibles aux réputations et aux ventes. Les développeurs savent qu'ils doivent prioriser la sécurité des logiciels mais ils ont souvent du mal à trouver un outil de sécurité fiable qui réponde à leurs besoins spécifiques. Inside Secure Whitebox Designer leur permet de concevoir, construire et personnaliser facilement leur propre architecture cryptographique sécurisée :

Simplicité - Il est facile et rapide d'élaborer une architecture pour maximiser les performances sans avoir besoin d'engager des experts en sécurité dédiés.

- Il est facile et rapide d'élaborer une architecture pour maximiser les performances sans avoir besoin d'engager des experts en sécurité dédiés. Représentation graphique de l'architecture - Des visuels clairs pour traduire des concepts cryptographiques complexes en une interface compréhensible.

- Des visuels clairs pour traduire des concepts cryptographiques complexes en une interface compréhensible. Des architectures toujours valides - Avec la vérification des erreurs, des contrôles sont mis en place pour valider en continu votre architecture.

"Whitebox Designer est notre dernière innovation destinée à rendre la sécurité plus simple pour les développeurs, y compris ceux qui se concentrent sur les applications automobiles et les périphériques IoT connectés, sans le besoin de recourir à du matériel de sécurité dédié," explique Asaf Ashkenazi, Chief Strategy Officer d'Inside Secure. "Whitebox Designer illustre l'engagement d'Inside Secure à offrir de la flexibilité à nos clients. Les algorithmes Crypto peuvent être combinés au sein de l'architecture, les clés intégrées peuvent être facilement modifiées et cela prend quelques jours au lieu de plusieurs mois. Il en résulte un niveau d'efficacité que les solutions concurrentes ne peuvent tout simplement pas offrir."

Whitebox Designer peut fonctionner n'importe où car c'est un système d'exploitation et un middleware agnostique. Il fournit des Whitebox pré-générés selon les besoins pour rationaliser et renforcer l'architecture, éloignant ainsi les tâches lourdes du développeur. Pour plus d'informations sur la gamme complète de solutions de sécurité logicielle d'Inside Secure, consultez le site https://www.insidesecure.com/Products/Mobile-and-IoT-Security/Applications-Protection.

Lancement à TU-Automotive Detroit

Inside Secure va présenter Whitebox Designer aujourd'hui et jeudi sur le stand B137 au salon TU-Automotive Detroit avec également la participation d’Asaf Ashkenazi à une table ronde intitulée "Si les applications IoT sont considérées comme une cible facile, comment pouvons-nous protéger les applications pour la voiture connectée ? ”

A propose d’Inside Secure/Verimatrix

Inside Secure/Verimatrix (Euronext Paris - INSD) redeìfinit la norme pour les appareils et services connecteìs avec une combinaison innovante de solutions de seìcuriteì et d'analyse de donneìes permettant aux clients de maximiser leurs revenus, proteìger leur reìputation et plus geìneìralement permettre leur croissance. La socieìteì adresse diffeìrents secteurs et marcheìs, notamment le divertissement, la teìleìphonie mobile, les reìseaux informatiques et l’Internet des objets (IoT). La socieìteì propose des solutions logicielles faciles aÌ utiliser, des services heìbergeìs dans le Cloud et des composants de proprieìteì intellectuelle qui offrent une seìcuriteì et une capaciteì d’analyse de donneìes ineìgaleìes. Avec plus de 24 ans d’expeìrience et une solide reìputation, Inside Secure / Verimatrix proteÌge le contenu, les transactions, les applications et les communications les plus preìcieux des clients. Avec 18 bureaux reìpartis dans 12 pays et plus de 1 200 clients, la socieìteì occupe une position unique pour seìcuriser et permettre l'avenir connecteì.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190604005607/fr/