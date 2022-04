Insight:Les crypto-monnaies et les jeux se heurtent aux économies à haut risque "play-to-earn".

Le jeune homme de 28 ans originaire de Bangkok jouait à Axie Infinity, l'un des jeux en ligne basés sur la blockchain, surnommés "play-to-earn", qui mêlent divertissement et spéculation financière.

Ces jeux peuvent constituer des entreprises lucratives dans le contexte de l'engouement pour les NFT et les mondes virtuels, attirant des millions de joueurs et des milliards de dollars d'investisseurs qui voient dans ces jeux un moyen d'initier davantage de personnes aux cryptomonnaies.

Dans Axie Infinity, les utilisateurs achètent des créatures virtuelles ressemblant à des gouttes d'eau, dotées de divers attributs, en tant que NFTs, ou jetons non fongibles - des actifs numériques dont le propriétaire est enregistré sur la blockchain - pour des montants allant de quelques dizaines de dollars à des centaines de milliers.

Les joueurs peuvent ensuite utiliser les familiers pour gagner de l'argent en remportant des batailles, ainsi qu'en créant de nouveaux familiers, dont la valeur dépend de leur rareté. Les actifs peuvent être échangés avec d'autres joueurs sur la plateforme, qui dit compter environ 1,5 million d'utilisateurs quotidiens.

"Ce n'est plus seulement un jeu. Il s'agit plutôt d'un écosystème", a déclaré Thitadilaka. "On peut même appeler ça un pays, non ?"

Les dangers de cet écosystème spéculatif, et de l'industrie largement non réglementée des jeux de crypto-monnaies, ont été brusquement mis en lumière la semaine dernière lorsqu'Axie Infinity a été frappé par un hold-up de 615 millions de dollars. Les pirates ont ciblé une partie du système utilisé pour transférer les cryptomonnaies dans et hors du jeu.

Le propriétaire d'Axie Infinity, Sky Mavis, basé au Vietnam, a déclaré qu'il rembourserait l'argent perdu en combinant les fonds de son propre bilan et 150 millions de dollars levés par des investisseurs, dont la bourse de cryptomonnaies Binance et la société de capital-risque a16z.

Le cofondateur de Sky Mavis, Aleksander Larsen, a déclaré à Reuters que s'il pouvait faire les choses différemment, il se serait davantage concentré sur la sécurité lors de la croissance du jeu, qui a été lancé en 2018.

"Nous courions à 100 miles à l'heure, fondamentalement, pour même arriver à ce point", a-t-il déclaré. "Les compromis que nous avons faits n'étaient peut-être pas les idéaux".

Le hack, l'un des plus grands hold-up de crypto jamais réalisés, a mis en lumière les jeux de type play-to-earn, un jeune monde largement inconnu en dehors des cercles de crypto et de jeux, qui est en train de devenir un gros business.

Les joueurs ont dépensé 4,9 milliards de dollars en NFT dans les jeux l'année dernière, selon le traqueur de marché DappRadar, ce qui représente environ 3 % de l'industrie mondiale des jeux. Bien que la demande se soit refroidie depuis le pic de novembre dernier, les NFT de jeux ont tout de même enregistré des ventes de 484 millions de dollars jusqu'à présent en 2022.

L'intérêt des investisseurs pour les jeux basés sur les NFT a également explosé, les projets ayant attiré 4 milliards de dollars de financement en capital-risque l'année dernière, contre 80 000 dollars en 2020, selon DappRadar.

"Il y a tellement d'utilisateurs qui veulent interagir avec la technologie", a déclaré Larsen, ajoutant que les revenus d'Axie Infinity ont dépassé 1,3 milliard de dollars l'année dernière. "C'est comme si vous aviez trouvé un nouveau continent... comme si vous aviez trouvé l'Amérique à nouveau".

Graphique : Ventes mensuelles des ENF liées aux jeux vidéo-

LES NANTIS ET LES DÉMUNIS

Ajoutant des couches de complexité, des réseaux financiers non officiels ont également émergé autour de ces jeux, car certains joueurs tirent parti de leurs possessions convoitées dans le jeu pour en tirer des gains supplémentaires.

Thitadilaka, en Thaïlande, a décidé en juillet dernier qu'il voulait gagner plus d'argent qu'il ne pouvait le faire en jouant seul. Il a donc décidé, avec ses amis, de former ce que l'on appelle dans le jargon du jeu une "guilde". Ils ont permis à leurs NFT d'être utilisés par des personnes qui voulaient jouer à Axie Infinity gratuitement, sans investir dans un actif, et ont pris une part des gains en retour.

Ce modèle est courant dans les jeux de type "play-to-earn". Thitadilaka a déclaré que sa guilde, GuildFi, s'est transformée en un réseau de 3 000 joueurs d'Axie Infinity qui partageaient leurs gains avec les propriétaires d'actifs à parts égales.Thitadilaka dirige maintenant GuildFi comme un emploi à temps plein et la société a levé 146 millions de dollars auprès d'investisseurs.

Les pays d'Asie du Sud-Est, tels que la Thaïlande et les Philippines, se sont imposés comme l'une des plaques tournantes mondiales les plus chaudes en matière de jeux.

Teriz Pia, âgée de 25 ans et vivant à Manille, a quitté son emploi d'enseignante dans une école maternelle en juin dernier après que son frère ait fondé une guilde de jeux vidéo, Real Deal Guild.

Aujourd'hui, elle dit gagner jusqu'à 20 000 $ par mois grâce à son réseau de plus de 300 joueurs sur plusieurs jeux, ainsi que d'autres crypto-actifs.

Pour Axie Infinity Pia laisse ses joueurs garder 70%, tandis qu'elle prend une part de 30%. Dans un autre jeu "play-to-earn", Pegaxy, où les joueurs achètent et échangent des NFT de chevaux virtuels pour participer à des courses et gagner des jetons en crypto-monnaie, elle partage 60:40.

"Je ne les appelle pas des travailleurs. Je les appelle juste mes amis, ou mes universitaires", a-t-elle déclaré. "Le salaire aux Philippines si vous êtes un enseignant .... Je suis diplômée de l'université, je suis éducatrice, mais ce n'est pas suffisant. Je n'ai jamais imaginé que je pourrais gagner ce genre d'argent."

Mais Pia a prévenu que c'était un métier dangereux.

"Il y a beaucoup de risques. Quand j'investis dans un nouveau jeu... en étant membre de Real Deal Guild, nous avons une équipe de partenaires, nous avons des chercheurs, mais au bout du compte, ça reste de la crypto, ça reste un risque."

L'un des plus grands réseaux de play-to-earn, Yield Guild Games, a déclaré qu'il comptait 10 000 joueurs d'Axie Infinity au quatrième trimestre 2021 qui conservaient 70 % de leurs gains et avaient reçu 11,7 millions de dollars au total.

Corey Wilton, 25 ans, basé en Australie, a fondé Pegaxy, qui, selon lui, compte environ 160 000 utilisateurs quotidiens. Il estime que 95 % des utilisateurs de jeux de type "play-to-earn" participent en tant que "loueurs", générant des revenus sans posséder les actifs, tandis que 5 % sont des propriétaires d'actifs.

COMMENT LES GENS SONT BLESSÉS

Les experts juridiques préviennent qu'il n'existe aucun filet de sécurité pour les joueurs qui investissent effectivement dans des actifs risqués, ce qui les rend très vulnérables en cas d'échec d'un projet ou d'assèchement du marché des actifs.

Alors que les régulateurs mondiaux cherchent à s'attaquer aux cryptomonnaies elles-mêmes, il y a peu de surveillance des NFT ou de la niche relative des jeux de type "play-to-earn", qui utilisent généralement des jetons de cryptomonnaie dans le jeu qui peuvent ensuite être encaissés en argent traditionnel.

"Stocker toute valeur dans des projets de ce type est risqué. Le gain dans les jeux play to earn, basés sur la blockchain, se fait souvent par le biais de récompenses payées dans le jeton natif du projet", a déclaré David Lee, associé en cryptomonnaie au cabinet d'avocats Fladgate basé à Londres.

"Il n'y a pas de valeurs garanties, que ce soit pour le jeton ou l'actif du jeu, car leur valeur est souvent déterminée par l'offre et la demande sur le marché. Cela signifie qu'il peut y avoir une volatilité importante du prix et, si le projet devient moins populaire ou est abandonné, alors il y a un potentiel pour que les actifs deviennent sans valeur."

Pourtant, les défenseurs de ces jeux affirment que le succès repose sur une combinaison de facteurs tels que l'habileté, la stratégie et la chance.

"Il y a définitivement de l'argent à gagner, mais il y a aussi de l'argent à perdre ici", a ajouté Wilton de Pegaxy. "Jouer pour gagner ne doit pas être confondu avec la charité, c'est ainsi que les gens se blessent".