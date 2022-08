Insignia Ventures lève 516 millions de dollars et mise sur les entreprises technologiques d'Asie du Sud-Est

"Nous aurions pu lever un montant beaucoup plus élevé, mais nous avons appris que les fonds plus petits et plus restreints donnent de meilleurs résultats", a déclaré Yinglan Tan, associé directeur fondateur d'Insignia, dans un communiqué lundi.

La collecte de fonds comprend 388 millions de dollars pour le troisième fonds d'Insignia, 28 millions de dollars pour un pool d'entrepreneurs qui investit parallèlement au fonds principal et un fonds annexe I à 100 millions de dollars, a déclaré la société créée il y a cinq ans qui a soutenu plus de 70 entreprises.

Les sociétés de capital-risque ont augmenté leurs investissements en Asie du Sud-Est, car l'adoption croissante des plateformes numériques par les consommateurs depuis la pandémie de COVID-19 alimente les startups dans de nombreux secteurs.

Insignia a déclaré que les investisseurs de son troisième fonds, qui a été sursouscrit, comprenaient des fonds souverains, des fonds de dotation universitaires et des family offices d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord.

"Nous considérons qu'il s'agit d'une opportunité unique de capturer des rendements aberrants, car les gagnants deviennent très évidents lorsque la marée descend", a déclaré Tan, en référence à l'environnement de marché faible.

À l'instar de leurs homologues mondiaux, les entreprises technologiques d'Asie du Sud-Est ont vu le cours de leurs actions chuter fortement depuis la fin de l'année dernière, les investisseurs boudant les valorisations élevées et le ralentissement des économies.

Les sociétés du portefeuille d'Insignia comprennent la place de marché automobile Carro en Asie du Sud-Est, la plus grande entreprise technologique d'Indonésie, GoTo, et la plateforme d'investissement numérique indonésienne Ajaib.