Instacart retire son introduction en bourse en raison de la volatilité du marché - sources

Le marché mondial des introductions en bourse dans le secteur des technologies traverse sa pire sécheresse depuis près de deux décennies. Les inscriptions aux États-Unis ont levé un peu plus de 7 milliards de dollars jusqu'à présent cette année, selon les données de Dealogic. Les introductions en bourse traditionnelles, à l'exclusion des sociétés d'acquisition à but spécial, avaient levé un montant record de 154 milliards de dollars l'année dernière.

Instacart n'a pas complètement écarté l'option d'entrer en bourse, a déclaré une source, mais a ajouté que le projet de cotation de la société en 2022 semble extrêmement improbable.

Instacart a refusé de commenter ses plans d'introduction en bourse lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

Le chouchou des pandores a licencié du personnel, ralenti l'embauche et réduit d'autres dépenses, a rapporté The Information le mois dernier, ajoutant que la société a licencié quelques travailleurs parmi ses plus de 3 000 employés.

La société de livraison de nourriture basée à San Francisco, qui visait une introduction en bourse au quatrième trimestre, avait prévu de révéler son dossier d'introduction en bourse dans les jours à venir, a indiqué la source, mais les plans sont maintenant arrêtés au milieu des turbulences du marché.

Cela se produit à un moment où les investisseurs des marchés des capitaux fuient les offres publiques initiales et où les marchés des actions saignent en prévision de nouvelles hausses agressives des taux d'intérêt américains pour maîtriser l'inflation.

En mai, Instacart a déclaré qu'elle avait déposé un dossier confidentiel auprès de l'autorité américaine de réglementation des valeurs mobilières en vue d'entrer en bourse.

Des sources avaient précédemment déclaré à Reuters qu'Instacart envisageait de s'introduire en bourse par le biais d'une cotation directe ou d'une IPO traditionnelle.

Dans la cotation directe, aucune action n'est vendue à l'avance, comme c'est le cas pour les IPO. Elle permet également aux initiés de vendre leurs actions immédiatement plutôt que d'être restreints pendant des mois, comme c'est le cas avec les IPO.