Instagram devient rapidement le media social le plus utilisé par les dirigeants mondiaux

Une étude de BCW indique que 92 chefs d’État, 48 chefs de gouvernement et 36 ministres des affaires étrangères possèdent des comptes personnels sur Instagram

Le Premier ministre indien Narendra Modi est le dirigeant mondial le plus suivi sur Instagram, avec 14,8 millions de personnes. Il est suivi de près par le président indonésien Joko Widodo, avec 12,2 millions de personnes, un chiffre qui a doublé ces 12 derniers mois selon l’étude World Leaders on Instagram, édition 2018, récemment publiée par la célèbre agence de communications mondiale BCW (Burson Cohn & Wolfe). Le président des États-Unis, Donald Trump, vient en troisième position avec 10 millions de personnes qui le suivent sur son compte.

Le Pape François vient en quatrième position avec 5,7 millions de personnes, juste avant la reine Rania de la Jordanie, le président turc Recep Tayyip Erdoğan et le compte de la Maison Blanche, ayant chacun plus de 4 millions de followers. La famille royale britannique a presque triplé le nombre de ses followers au cours de ces 12 derniers mois. Le 19 mai 2018, les photos du mariage royal du Prince Harry et de Meghan Markle ont largement contribué à augmenter de 570 000 le nombre de personnes qui suivent ce compte.

L’étude analyse l’activité de 426 comptes Instagram de chefs d’État et de gouvernement, de ministres des affaires étrangères (100 comptes de plus que l’étude de 2017) en utilisant des données agrégées de l’outil CrowdTangle de Facebook. À la date du 1er octobre 2018, les comptes ont un nombre total de 98,3 millions de followers et ont publié 98 372 messages au cours de ces 12 derniers mois. Ces messages ont généré au total 860,4 millions d’interactions (commentaires et partages).

Le président des États-Unis, Donald Trump, est en tête du classement en termes d’interactions (commentaires et likes). Au cours des 12 derniers mois, @realDonaldTrump a généré plus de 218 millions d’interactions, plus de trois fois plus que le Premier ministre indien Narendra Modi, qui a en effet plus de followers, mais seulement 69 millions d’interactions liées à ses 80 photos et vidéos publiées au cours de l’année dernière. Cependant, quand on considère le nombre d’interactions (commentaires et likes) par post, le Premier ministre indien Narendra Modi est le dirigeant mondial le plus efficace sur Instagram, car chacun de ses 80 posts génère en moyenne 873 302 interactions. Le président turc Erdoğan vient en seconde position avec 413 934 interactions, puis suit le président indonésien Joko Widodo avec 411 673 interactions par post.

« Cette troisième section de l’étude de BCW montre que la plateforme Instagram est devenue le réseau social où les dirigeants mondiaux génèrent le plus d’interactions », a déclaré Chad Latz, Directeur de l’innovation chez BCW. « Ce qui est étonnant, c’est que la taille moyenne des comptes Instagram des dirigeants mondiaux correspond à moins de la moitié de la taille de leurs pages Facebook, avec cinq fois moins de messages au cours de ces 12 derniers mois. Cependant, tous les comptes Instagram ont un total de 860 millions d’interactions, c'est-à-dire 162 millions (23 pour cent) de plus que le nombre total des interactions sur Facebook au cours de la même période ».

Les résultats de l’étude Les dirigeants du monde sur Instagram ont également montré que 156 des 193 États membres des Nations Unies disposent d’un compte officiel Instagram, 16 de plus que dans l’étude de 2017. 92 chefs d’État, 48 chefs de gouvernement et 36 ministres des affaires étrangères ont des pages personnelles sur la plateforme. Ces comptes personnels incitent plus à l’engagement que les comptes institutionnels.

Instagram n’est pas le réseau social le plus adapté à faire passer des déclarations politiques de grande importance, mais Instagram Stories semble désormais être le canal secondaire de la diplomatie numérique, c’est là où les leaders se rencontrent, se saluent et se taguent.

Autres résultats importants de l’étude :

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est le dirigeant de l’Afrique subsaharienne le plus suivi sur la plateforme Instagram, avec 431 millions de followers, devançant ainsi le président rwandais Paul Kagamé et le président nigérian Muhammadu Buhari qui ont chacun 160 000 followers.

La reine Rania de la Jordanie est le leader arabe le plus suivi, avec plus de 4,8 millions de followers, dépassant ainsi Sheikh Mohammed, le Vice-président et Premier ministre des Émirats Arabes Unis, suivi par plus de 3,3 millions de personnes.

Le président argentin Mauricio Macri est le dirigeant de l’Amérique Latine le plus suivi sur Instagram, avec 880 000 followers, loin devant le président mexicain sortant Enrique Peña Nieto et le président du Paraguay Mario Abdo Benítez, suivi chacun par plus d’un demi-million de followers.

La famille royale britannique est à la tête du classement au sein de l’Union européenne, avec 3,5 millions de followers, loin devant le président français Emmanuel Macron, suivi par 1,1 million de personnes, et la chancelière de l’Allemagne, Angela Merkel, qui a 684 000 de followers.

Le Ministère de l’information du gouvernement du Brunei possède le compte gouvernemental le plus prolifique, avec plus de 17 messages en moyenne par jour. Imran Khan, le Premier ministre pakistanais se place en seconde position, avec plus de 10 messages par jour, puis suit en troisième position le ministre des affaires étrangères du Kuwait avec plus de huit messages par jour.

Depuis juin 2018, 15 pour cent des 426 comptes ont créé des chaînes Instagram TV (IGTV) qui permettent aux utilisateurs de diffuser des vidéos d’une durée maximale de 60 minutes en format vertical.

À propos de l’étude

World Leaders on Instagram est l'étude la plus récente de BCW sur la manière dont les dirigeants mondiaux, les gouvernements et les organisations international communiquent par le biais des médias sociaux. La recherche se base sur l'étude annuelle très célèbre de BCW Twiplomacy. Cette étude est désormais dans sa sixième année. En 2016, l'étude Twiplomacy a été étendue à toutes les principales plateformes de médias sociaux et a largement renforcé la renommée numérique de BCW à l'échelle internationale. Pour plus d'informations, veuillez visiter :www.twiplomacy.com.

À propos de BCW

BCW est une des plus grandes agences de communication au monde fournissant des services de bout en bout. Née de la fusion entre Burson-Marsteller et Cohn & Wolfe, BCW propose des programmes de communication intégrées créatifs basés sur le numérique et les données s'enracinant dans les médias et déployés sur l'ensemble des canaux des secteurs B2B, grand public, entreprise, gestion de crise, RSE, soins de santé, affaires publiques et technologie. BCW fait partie de WPP (NYSE: WPP), le chef de file mondial des services de communication. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.bcw-global.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181204005380/fr/