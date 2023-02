Instant View:- La cenbank indienne relève ses taux de 25 points de base, comme prévu par la majorité des observateurs.

La banque centrale a déclaré que l'orientation de sa politique reste axée sur le retrait de l'accommodation.

La plupart des analystes s'attendaient à ce qu'une hausse mercredi soit la dernière du cycle de resserrement actuel de la RBI, qui l'a vu augmenter ses taux de 250 pb depuis mai dernier.

COMMENTAIRE :

SUJAN HAJRA, ÉCONOMISTE EN CHEF ET DIRECTEUR EXÉCUTIF, ANAND RATHI SHARES AND STOCK BROKERS, MUMBAI

"Le relèvement de 25 points de base des taux par la RBI aujourd'hui a été conforme aux attentes du consensus. Nous pensions toutefois que la possibilité d'une pause des taux cette fois-ci était d'au moins 50 %. Sur le front de l'inflation, le ralentissement majeur en Inde après avril 2022 était la principale raison pour laquelle nous nous attendions à un statu quo dans cette politique.

"Au contraire, la RBI semble s'être davantage préoccupée de l'inflation de base élevée et rigide depuis plus d'un an. Plus important encore, les hausses de taux continues de la Banque d'Angleterre, de la BCE et de la Réserve fédérale américaine, et leurs implications sur les marchés des changes, ont influencé la décision de la RBI.

"À moins d'une flambée inattendue de l'inflation, nous nous attendons à ce que la RBI maintienne un taux directeur inchangé pour le reste de l'année 2023. Cela serait positif à la fois pour les marchés de la dette et des actions."

KUNAL KUNDU, ÉCONOMISTE INDE, SOCIETE GENERALE, BENGALURU

"Nous pensons qu'il s'agira de la dernière hausse du cycle actuel de relèvement des taux et que la RBI s'engagera probablement dans une pause avant de décréter une baisse des taux d'ici fin 2023-début 2024 pour soutenir l'économie. Pourtant, il y a un risque que la RBI décide d'augmenter les taux après une pause car l'inflation de base élevée reste une préoccupation et le marché du travail toujours tendu aux États-Unis pourrait conduire la Fed à aller plus loin que ce que le marché attend actuellement."

UPASNA BHARDWAJ, ÉCONOMISTE EN CHEF, KOTAK MAHINDRA BANK, MUMBAI

"Le MPC (comité de politique monétaire) délivre une hausse conforme à nos attentes, étant donné la nécessité d'ancrer les attentes inflationnistes. De plus, le renforcement de la nécessité d'agir, étant donné que l'inflation reste au-dessus de l'objectif à moyen terme de 4 %, signale l'attention portée par le MPC à l'inflation.

"À l'avenir, alors que l'inflation commence à se modérer, nous nous attendons à ce que les taux réels atteignent bientôt des (niveaux) proches de ceux d'avant la pandémie et, par conséquent, le besoin de hausses de taux supplémentaires reste limité. Nous prévoyons une pause prolongée sur les taux avec un changement probable d'orientation dans la prochaine politique d'avril."