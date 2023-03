Le Crédit Suisse a déclaré jeudi qu'il prenait des "mesures décisives" pour renforcer ses liquidités en empruntant jusqu'à 54 milliards de dollars auprès de la banque centrale suisse, après que l'effondrement de ses actions a intensifié les craintes d'une crise plus large des dépôts bancaires.

Les efforts des régulateurs et des dirigeants financiers pour atténuer les craintes de contagion suscitées par l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) la semaine dernière ont apporté une brève stabilité aux marchés, mais les inquiétudes suscitées par le Credit Suisse mercredi ont ravivé les craintes liées à la crise bancaire.

Voici quelques commentaires d'analystes de marché :

MATT SIMPSON, SENIOR MARKET ANALYST, CITY INDEX, BRISBANE

Comme la Deutsche Bank, le Credit Suisse a toujours été considéré comme une "banque en faillite". Pourtant, les deux sont toujours là. Et maintenant, CS a le poids de (la) Banque nationale suisse qui couvre ses arrières, qui est une banque centrale qui ne fait pas n'importe quoi en temps utile."

"En fin de compte, je pense que c'est une bonne chose pour le sentiment du marché. Je ne sais pas si et quand les investisseurs tireront la même conclusion avec toute l'émotion qu'il y a dans l'air. Le sentiment de réagir d'abord et de réfléchir ensuite est encore très présent. Et ce n'est pas toujours compatible avec la logique".

GARY NG, SENIOR ECONOMIST, NATIXIS CORPORATE AND INVESTMENT BANK, HONG KONG

"Les investisseurs peuvent s'inquiéter de SVB et du Crédit Suisse pour des raisons différentes, mais les deux cas souffrent de l'effet secondaire des taux d'intérêt élevés. Les tensions économiques sous-jacentes peuvent apparaître plus fréquemment, tout comme la liquidité, et il est possible de voir plus de cygnes noirs dans un environnement incertain".

"Des actions rapides de la part des banques centrales peuvent atténuer l'impact négatif au cas par cas, mais il est également temps pour le monde d'accepter une inflation plus élevée que la moyenne et de maintenir la stabilité financière."

DAMIEN BOEY, CHIEF EQUITY STRATEGIST, BARRENJOEY, SYDNEY :

"C'est utile. Elle élimine un risque immédiat. Mais elle nous place devant un autre choix. Plus nous agissons de la sorte, plus nous émoussons la politique monétaire, plus nous devrons vivre avec une inflation plus élevée - et quelle sera-t-elle ?

"Les renflouements améliorent-ils la situation ? D'une part, vous supprimez une source de risque pour les marchés, ce qui constitue un danger clair et actuel. D'autre part, nous alimentons ce paradigme d'une politique monétaire qui se défait d'elle-même."

CHRISTOPHER WONG, STRATÈGE DEVISES, OCBC, SINGAPOUR

"La réponse concrète des autorités suisses peut contribuer à renforcer les sentiments dans l'intervalle. Cela contribue à un rebond modeste de l'euro et à un certain niveau de risque en Asie hors Japon. Mais il reste à voir si elles sont suffisantes pour soutenir la confiance".