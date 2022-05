Instant View : Le S&P 500 est en passe de confirmer un marché baissier alors que les actions s'effondrent

Les actions sont sous pression depuis le début de l'année, les investisseurs se débarrassant des titres en raison des inquiétudes quant à la capacité de la Réserve fédérale à maîtriser l'inflation sans déclencher une récession. Les retombées de la guerre en Ukraine et la possibilité d'un ralentissement en Chine en raison de l'augmentation des cas de COVID-19 ajoutent à l'angoisse.

STORY :

RÉACTION DU MARCHÉ : ACTIONS : Dow en baisse de 1,35 %, S&P 500 en baisse de 1,62 %, Nasdaq en baisse de 2,23 %.

COMMENTAIRES :

TOM MARTIN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, GLOBALTINVESTMENTS, ATLANTA

"Le moment le plus important sur le marché est généralement la dernière heure de négociation. Je dirais plutôt que si nous continuons à clôturer en baisse dans cette dernière heure, cela n'est probablement pas de bon augure. Mais si nous avons un rallye dans la dernière heure avec des acheteurs qui interviennent, cela donne un peu d'espoir."

"Le marché absorbe de manière cumulative les informations de la semaine dernière, en particulier les résultats du commerce de détail, ce qui a entraîné la chute d'un grand nombre de ces actions."

"Il est certain que le sentiment des consommateurs est plutôt négatif. Et quand vous faites le lien avec le positionnement des investisseurs sur le marché, il y a eu pas mal d'argent avec une exposition aux marchés que nous aimerions moins et les fonds spéculatifs réduisent leur exposition globale. Ils vendent ce qu'ils peuvent, ils doivent couvrir leurs positions courtes, mais il est clair que la vente des positions longues écrase toute couverture des positions courtes."

"Donc, alors que les gens s'ajustent à cela, ils cherchent où se trouve ce fond, et, vous savez, le consensus semble avoir été avant aujourd'hui que nous n'étions pas encore là. Maintenant, la question de savoir si cela nous amène à ce niveau de soutien du marché qui pourrait être au moins un fond temporaire avant que nous puissions obtenir une sorte d'équilibre est une question ouverte. Et, vous savez, les gens regardent des choses comme le VIX qui, bien qu'en hausse aujourd'hui, est toujours en dessous des niveaux qui ont été associés dans le passé à des creux de marché."

"Aussi mauvaise que soit la réaction des marchés, ils n'ont pas réagi dans la mesure où, en moyenne, ils ont réagi à des environnements de récession auparavant. Il y a donc encore du chemin à parcourir si nous allons effectivement entrer en récession et avoir une baisse moyenne du marché associée à cela. Cela dépendra en grande partie de la trajectoire réelle de l'inflation et de ce que fera la Réserve fédérale, entre autres choses, comme la guerre en Ukraine et la politique COVID en Chine, etc. Il reste donc un niveau élevé d'incertitude. Et vous ne savez tout simplement pas si nous avons atteint un plancher suffisant pour qu'il y ait un rallye à contre-courant."

BRIAN JACOBSEN, SENIOR INVESTMENT STRATEGIST, ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN

"Nous devons voir si nous clôturons à ces niveaux ou non, mais les investisseurs ont clairement peur d'une récession. Les corrections sont motivées par les craintes d'inflation, de récession et de géopolitique. Nous avons le tiercé gagnant en ce moment. Que nous restions à ces niveaux ou que nous allions plus bas dépend de la concrétisation des craintes. Les rapports des grands détaillants augmentent les chances perçues d'une récession prochaine, mais je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse de signes avant-coureurs. Un peu plus de mesures de stimulation de la part de la Chine ou peut-être une impression d'inflation plus stable vendredi de l'indice des prix PCE pourraient contribuer à fournir un plancher."

KIM FORREST, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, BOKEH CAPITAL PARTNERS, PITTSBURGH

"C'est un filigrane mais il est relativement peu significatif. Peut-il aller plus bas ? Oui, bien sûr."

"Atteindre cette marque, la maintenir et ne pas aller plus bas pourrait donner aux investisseurs la confiance nécessaire pour acheter."

"Les investisseurs s'intéressent au pire scénario ... donc toutes ces choses géopolitiques pourraient nous pousser à la baisse. Ceci étant dit, la réduction du taux de la Chine aujourd'hui nous a donné une ouverture positive. C'est une chose à laquelle, si vous êtes un investisseur à long terme, vous devez prêter attention. En effet, la baisse des taux de la Chine pourrait rendre la Fed moins agressive par crainte d'un dollar trop fort."

"Un environnement de taux d'intérêt plus élevés appelle des multiples plus faibles. C'est ce que nous avons fait en diminuant le multiple des actions ... si cette pression s'allège, nous pourrions recommencer à examiner les entreprises."

PAUL NOLTE, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, KINGSVIEW INVESTMENT MANAGEMENT, CHICAGO

"Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, ce sera lundi. Dans toutes les transactions qui ont eu lieu ces deux dernières semaines, il n'y a pas vraiment eu de rebond. Tout rebondissement que nous avons eu s'est envolé rapidement. Nous allons donc nous retrouver dans un marché baissier aujourd'hui, voire la semaine prochaine. C'est plus inévitable qu'autre chose. C'est une évidence, certainement avec ce qui est arrivé au Nasdaq et aux petites capitalisations. Ce n'est pas une surprise que le S&P y arrive finalement.

"Je ne pense pas que les investisseurs vendent parce que nous sommes maintenant dans un marché baissier. Ils vendent depuis le début. La question est toujours de savoir ce que fait la Fed. Historiquement, ils sont venus à la rescousse du marché. Nous ne sommes pas sûrs de la position de Powell cette fois-ci - ou s'il y en a une... Bien qu'ils aient augmenté les taux deux fois, nous n'avons pas vraiment vu d'impact dans l'économie en dehors du logement."

RANDY FREDERICK, VICE-PRÉSIDENT DU TRADING ET DES PRODUITS DÉRIVÉS, CHARLES SCHWAB, AUSTIN, TEXAS

"Il semble que nous allons finalement atteindre un marché baissier sur le S&P 500 qui, pour moi, est la goutte d'eau qui fait dire que vous êtes vraiment dans un marché baissier, vous devez clôturer en dessous de 3 836, ce que nous sommes en dessous de ce niveau maintenant. Maintenant, nous pourrions avoir un de ces rallyes de fin de journée comme nous en avons parfois, donc cela pourrait ne pas arriver."

"Mais la seule chose qui ne semble pas vraiment s'aligner en ce qui concerne le lessivage, ou la capitulation, est juste avec le VIX. Trente-deux n'est pas un VIX bas, historiquement il est élevé, mais il ne correspond pas du tout à ce que l'on voit souvent lorsque tout le monde jette l'éponge, je vends sans discernement, j'en ai marre, j'essaie juste de sauver ce qu'il me reste, ce genre de réflexion. Nous n'avons tout simplement pas vu cela".

"En général, vous allez avoir besoin de voir quelque chose au-dessus de quarante et parfois c'est même bien au-dessus de cela. Si vous revenez au marché baissier de COVID au début de 2020, il a atteint environ quatre-vingts, donc il n'y a rien qui s'en approche. Je crois que nous allons entrer dans un marché baissier, que cela se produise aujourd'hui ou au début de la semaine prochaine, je ne suis pas sûr, mais je ne suis pas convaincu que nous sommes encore au fond, simplement pour cette raison."

"Maintenant, il n'est pas nécessaire d'avoir un de ces jours, mais c'est souvent le cas, nous pourrions simplement entrer dans une tendance baissière lente et continue, ce qui est franchement le cas depuis le deuxième jour de cette année. Bien que cela ne fasse pas aussi mal d'un seul coup, c'est comme retirer le pansement lentement, cela va être long, lent et douloureux et franchement, cela pourrait durer plusieurs mois de plus, donc je ne sais pas. Mais sans ce gros pic de volatilité géant et ce sentiment de capitulation, j'hésite à faire des prédictions selon lesquelles nous avons touché le fond."