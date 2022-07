Instant View : Les membres du FOMC se sont ralliés à la hausse de 75 pb de juin

Sur la base des données publiées dans les jours précédant la session, "les participants ont convenu ... que les perspectives d'inflation à court terme s'étaient détériorées depuis la réunion de mai", indique le procès-verbal, justifiant la hausse de 0,75 point de pourcentage, la première depuis 1994, et le passage à une politique monétaire "restrictive".

Les participants ont également jugé qu'une augmentation de 50 ou 75 points de base serait probablement appropriée lors de la réunion de politique monétaire qui se tiendra plus tard ce mois-ci, une démonstration d'unanimité qui a effacé les lignes de faille typiques entre les "faucons" et les "colombes" de l'inflation.

STOCKS : Le S&P 500 a augmenté de 0,61%.

OBLIGATIONS : Le rendement de l'obligation du Trésor à 10 ans a augmenté à 2,9096%. Le rendement de l'obligation à 2 ans a augmenté à 2.9466%.

DOLLAR : L'indice du dollar américain a augmenté de 0,52%.

JIM PAULSEN, STRATÈGE EN CHEF DES INVESTISSEMENTS, LEUTHOLD GROUP, MINNEAPOLIS

"Ils ont parlé de 50 à 75 (points de base). Si c'est là où ils étaient le mois dernier, je dois croire qu'ils sont à 50 maintenant. Il y a vraiment eu beaucoup de changements depuis leur dernière réunion."

"Les prix des produits de base, de l'industrie à l'agriculture en passant par l'énergie, se sont effondrés. Les taux de rentabilité sur toute la courbe des taux ont chuté. Oui. Et non seulement cela, mais les rendements obligataires ont chuté. Il y a donc un message fort venant de l'économie, du marché obligataire et du marché des matières premières, qui dit que cela semble fonctionner et que la Fed devrait peut-être penser à ralentir."

PETER TUZ, PRÉSIDENT, CHASE INVESTMENT COUNSEL, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIE

"Je pense que (la Fed) s'en tient à son plan de match, mais elle est consciente du ralentissement de l'économie et de l'impact des taux d'intérêt plus élevés et de l'inflation sur les consommateurs."

"Ils ont cité certains signes de ralentissement. Ils sont conscients que la croissance pourrait ralentir. C'est stable comme elle va jusqu'à ce que nous voyions un autre mois ou deux de données."

"Les marchés n'ont pas vraiment fait grand-chose. Nous sommes à peu près stables pour la journée. Les gens recherchent des choses qui ont généralement bien fonctionné en période de ralentissement."