Instant View : Procès-verbal du FOMC de mars - La réduction du bilan pourrait commencer en mai

Les participants ont également "généralement convenu" qu'une fois l'apurement du bilan "bien engagé", il serait approprié d'envisager la vente pure et simple de titres adossés à des créances hypothécaires, selon le procès-verbal, qui a été publié mercredi.

Aucune décision finale n'a été prise, selon le procès-verbal, mais les responsables ont fait des "progrès substantiels" et pourraient "commencer le processus de réduction de la taille du bilan dès la fin" de la réunion de politique générale des 3 et 4 mai.

HISTOIRE :

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Le S&P 500 a étendu ses pertes après les avoir brièvement réduites, et était en baisse de 1,53 %.

OBLIGATIONS : Le rendement de l'obligation du Trésor à 10 ans a augmenté à 2,6144%. L'obligation à 2 ans a glissé à 2,5244%.

DOLLAR : Le Dollar Index a étendu son gain à 0.26%.

COMMENTAIRES :

JOHN LUKE TYNER, ANALYSTE DES REVENUS FIXES, APTUS CAPITAL ADVISORS, FAIRHOPE, ALABAMA

"Ma principale conclusion est que lorsque la Fed a parlé de la nécessité potentielle de hausses de 50 points de base, il était en quelque sorte explicitement clair que ce n'était pas à chaque réunion à partir de maintenant. Et lorsque vous avez commencé à voir certains verbiages et certains prix des fonds de la Fed et des prix à terme pour le reste de l'année, vous avez vu certains uber-hawks qui pensaient même à un taux de fonds de la Fed supérieur à 250 points de base d'ici la fin de l'année. Maintenant, cela laisse entrevoir qu'ils vont peut-être essayer d'utiliser une partie de la réduction du bilan pour compenser la nécessité de relever le taux si rapidement. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie pour les actifs à risque à partir de maintenant."

"Nous avons été gâtés par la quantité de liquidités que la Fed a injectée dans le marché et c'est comme rester dehors tard et boire - tout va bien jusqu'à ce que la gueule de bois se manifeste - et nous sommes en quelque sorte à l'endroit où la gueule de bois se manifeste. Et bien que l'économie se porte assez bien, c'est un scénario de type liquidité plus serrée."

RYAN DETRICK, STRATÈGE EN CHEF DU MARCHÉ, LPL FINANCIAL, CHARLOTTE, CAROLINE DU NORD

"Nous avons enfin un chiffre ferme : 95 milliards de dollars par mois, c'est (le rythme auquel la Fed) va réduire le bilan et, selon toute vraisemblance, cela commencera le mois prochain. Nous avons donc maintenant un chiffre ferme pour le tapering dont nous parlons depuis un certain temps maintenant."

"Les rendements ont augmenté une fois de plus, en raison de l'inquiétude du marché obligataire quant à l'éventualité d'une réduction progressive et de l'impact que cela pourrait avoir sur le marché lorsque le plus grand détenteur d'obligations commencera à vendre."

"On se rend compte que certaines colombes sont passées en territoire de hausse des (taux d'intérêt) de 50 points de base et c'est probablement ce que nous allons voir lors des prochaines réunions à venir, car les pressions inflationnistes restent élevées."

"L'incertitude liée au conflit en Ukraine a probablement empêché une hausse de 50 points de base le mois dernier, ce qui pourrait mettre un peu d'eau froide sur une politique extrêmement hawkish. Mais malgré tout, nous savons que de multiples hausses sont à venir très bientôt."

"Les rendements à 10 ans continuent de s'envoler, pénalisant les valeurs de croissance."

JOE SALUZZI, CO-DIRECTEUR DU TRADING, THEMIS TRADING, CHATHAM, NEW JERSEY

"Les obligations disent que ce n'était pas aussi mauvais que prévu. Les actions vont se secouer comme ça et faire des allers-retours pendant un moment, simplement parce qu'il s'agit surtout de trading algorithmique et que beaucoup de gens ne font que courir après les autres."

"Les minutes de la Fed auraient pu être bien pires et le marché, à ce stade, les considère comme un peu de soulagement... Hier, ses commentaires (Brainard) étaient plutôt faucons et aujourd'hui, ces minutes semblent être assez conformes ou en fait un peu peut-être moins faucons que ce que le marché attendait en ce qui concerne la réduction du bilan."

ALAN LANCZ, PRÉSIDENT, ALAN B LANCZ & ASSOCIATES, TOLEDO, OHIO

"On dirait qu'ils ont retardé une augmentation de 50 points à cause du conflit Russie-Ukraine, ce qui est logique. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose de bouleversant... Je pense que les gens le lisent et se rendent compte que ce n'est pas vraiment un changement de position. Les (nouvelles) d'hier étaient beaucoup plus importantes pour les investisseurs et leur psyché que la publication des minutes. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de matériel qui puisse susciter un changement de sentiment."

TIM GHRISKEY, STRATÈGE PRINCIPAL DE PORTEFEUILLE, INGALLS & SNYDER, NEW YORK

"Il n'y a rien de nouveau ici d'après ce que je vois, et c'est probablement la raison pour laquelle le marché ne réagit pas. Mais il est clair que nous avons des hausses de taux devant nous, et que nous avons un bilan en baisse devant nous. La Fed est déterminée à maîtriser l'inflation, et nous espérons et prions simplement qu'il y aura un atterrissage en douceur de l'économie et non un atterrissage brutal qui nous envoie en récession."