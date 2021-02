Institut canadien d'information sur la santé: Le quart des Canadiens disent consommer du cannabis ou boire de manière excessive

OTTAWA, 11 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une enquête internationale révèle qu’environ 1 Canadien adulte sur 4 (23 % des Canadiens âgés de 18 ans et plus) a consommé du cannabis au moins une fois au cours des 12 derniers mois.

Parmi tous les pays sondés par le Fonds du Commonwealth, le Canada est le seul où la consommation de cannabis à des fins récréatives est légale. Le Canada a obtenu un taux plus élevé que la moyenne des 11 pays visés par l’enquête (9 %), mais semblable à celui des quelques États américains où le cannabis est légal (20 %). Les taux les plus élevés de consommation de cannabis ont été déclarés dans les territoires et en Nouvelle-Écosse, suivis de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Le rapport Résultats du Canada : Enquête internationale de 2020 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé réalisée auprès de la population générale de 11 pays, publié par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), traite de divers sujets liés aux systèmes de santé, notamment la santé mentale, l’accès aux soins, les obstacles à l’accès aux soins et les soins virtuels.

Au Canada, l’enquête a été réalisée entre le 6 mars et le 15 juin 2020; la majorité des entrevues (75 %) ont eu lieu en mars et en avril. Une analyse détaillée indique que la pandémie de COVID-19 n’a eu aucune incidence sur les résultats, puisque la plupart des expériences évoquées par les patients relativement au système de santé ont eu lieu avant.

Pour la première fois, les résultats de l’enquête comprennent des données comparables sur les comportements nuisibles à la santé (consommation d’alcool, de tabac, de cannabis ou d’autres drogues et vapotage).

Forte consommation d’alcool au Canada

Le quart des Canadiens ont déclaré boire de manière excessive au moins une fois par mois. Une forte consommation d’alcool est la consommation de 4 boissons ou plus (femmes) et de 5 boissons ou plus (hommes) en une seule occasion. Le taux de forte consommation d’alcool au Canada (27 %) était un peu plus bas que la moyenne des pays sondés par le Fonds du Commonwealth (32 %).

Au Canada, les hommes étaient significativement plus susceptibles que les femmes d’avoir un épisode de forte consommation d’alcool au moins une fois par mois (32 % contre 22 %). Le taux de forte consommation d’alcool était plus élevé chez les jeunes Canadiens de 25 à 34 ans que chez les Canadiens de 35 ans et plus.

Parmi les répondants canadiens, 9 % ont déclaré avoir discuté de leur consommation d’alcool avec leur médecin, un taux identique à la moyenne internationale. Ils étaient deux fois plus nombreux (22 %) à avoir discuté avec leur médecin de leur consommation de cannabis ou d’autres drogues (cocaïne, amphétamines, héroïne et autres substances similaires), un taux légèrement plus élevé que celui des autres pays participants (17 %).

Vapotage au Canada

Selon les résultats de l’enquête, le taux d’utilisation des produits de vapotage (cigarettes électroniques) était de 5 % chez les Canadiens, par rapport à 4 % chez les résidents des autres pays participants. Le taux de vapotage était plus élevé chez les adultes de 18 à 34 ans (11 %) que chez ceux de 35 ans et plus (3 %).

Citations

« L’enquête du Fonds du Commonwealth montre que le quart des Canadiens ont déclaré consommer du cannabis. Le Canada est le seul pays sondé où le cannabis est légal — mis à part quelques États américains — et cette drogue n’y est légale à des fins récréatives que depuis 2018. Il sera important de continuer à étudier la consommation de cannabis chez les Canadiens et d’en examiner les conséquences sur leur santé dans les prochaines années. La définition acceptée d’une forte consommation d’alcool est de 4 boissons ou plus pour les femmes et de 5 boissons ou plus pour les hommes en une seule occasion, mais il n’existe aucune norme pour définir ce qui est considéré comme une “forte” consommation de cannabis. »

— Tracy Johnson, directrice, Analyse du système de santé et Questions émergentes, Institut canadien d’information sur la santé

« L’enquête du Fonds du Commonwealth fournit des chiffres de base importants sur l’usage de substances au Canada. Depuis le début de la pandémie, nous avons vu certains de ces chiffres augmenter — en particulier chez les personnes présentant des troubles de santé mentale ou liés à l’usage de substances. Avec les nouvelles mesures de confinement imposées partout au pays, c’est quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue dans nos efforts de réduction générale des méfaits pour la santé au Canada. Nous encourageons les gens à consulter les directives de consommation d’alcool à faible risque et à se rappeler l’importance de demander de l’aide, de faire un usage prudent de substances et d’opter pour des méthodes positives alors que nous continuons de composer avec les effets de la pandémie sur notre utilisation de substances et notre santé mentale. »

— Rita Notarandrea, première dirigeante, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS)

Renseignements supplémentaires

Pour obtenir plus de renseignements sur les effets néfastes de l’alcool, consultez le rapport Méfaits de l’alcool au Canada publié en 2017 par l’ICIS. Pour obtenir des données par province et par territoire, consultez l’indicateur Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool dans l’outil Votre système de santé.

La brochure Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada, publiée par le CCDUS, fournit des conseils pour diminuer les risques à long terme de l’alcool pour la santé, tandis que le rapport COVID-19 et fumer ou vapoter du cannabis explique les effets possibles de la COVID-19 sur les personnes qui fument ou vapotent des produits du cannabis.

D’autres analyses sur la santé de la population canadienne et les systèmes de santé au Canada pendant la pandémie sont en cours et les résultats seront publiés en 2021.

À propos du Fonds du Commonwealth

Établi aux États-Unis, le Fonds du Commonwealth est une fondation privée qui fait la promotion d’un système de santé très performant qui optimise l’accès, la qualité et l’efficacité, en particulier pour les populations les plus vulnérables de la société.

L’enquête de 2020 du Fonds du Commonwealth portait sur les opinions et les expériences de la population générale adulte (18 ans et plus). Pour la première fois, les 3 territoires canadiens ont fait l’objet d’un suréchantillonnage. Par conséquent, leurs résultats ont pu être déclarés avec ceux des provinces et comparés à la moyenne internationale à l’aide d’un test statistique.

Au Canada, les fonds versés par l’ICIS, Inforoute Santé du Canada, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et Santé Ontario, Qualité (anciennement Qualité des services de santé Ontario) ont permis d’élargir l’échantillon de la population canadienne.

À propos de l’ICIS

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit à tous les Canadiens de l’information essentielle sur la santé.

En collaboration avec des partenaires et des intervenants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de partout au Canada, l’ICIS recueille, regroupe et diffuse de l’information qui éclaire les politiques, la gestion, les soins et la recherche, entraînant des résultats pour la santé qui sont meilleurs et plus équitables pour tous les Canadiens.

L’information sur la santé est aujourd’hui l’un des plus précieux biens publics de notre société. En 25 ans, l’ICIS est devenu un chef de file en matière de données — confidentialité, sécurité, accessibilité, innovation — afin de contribuer à l’amélioration des systèmes de santé au Canada.

La vision de l’ICIS : De meilleures données pour de meilleures décisions : des Canadiens en meilleure santé.

