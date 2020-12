Instrument d'appui technique pour la mise en œuvre des réformes - le Conseil confirme l'accord provisoire avec le Parlement

Les ambassadeurs auprès de l'UE ont confirmé aujourd'hui l'accord provisoire intervenu hier avec le Parlement sur un nouvel 'instrument d'appui technique' qui aidera les États membres à mettre en œuvre les réformes.

L'instrument succède à l'actuel programme d'appui à la réforme structurelle (PARS) coordonné par la Commission. Il permettra à la Commission de continuer à fournir une expertise sur mesure sur le terrain et aidera les États membres à renforcer leurs capacités institutionnelles et administratives pour élaborer et mettre en œuvre des réformes propices à la croissance.

Le programme sera doté d'un budget de 864 millions d'euros (en prix courants) pour la période 2021-2027.

Au cours des négociations, le Conseil et le Parlement ont renforcé la complémentarité entre l'instrument et la facilité pour la reprise et la résilience, qui fournira un soutien financier à grande échelle pour les investissements publics et les réformes afin de favoriser le redressement des États membres après la crise de la COVID-19. À l'avenir, l'instrument aidera les États membres, notamment, à élaborer et à mettre en œuvre leurs plans pour la reprise et la résilience.

Les colégislateurs sont également convenus de donner aux États membres la possibilité de financer l'instrument par des contributions supplémentaires.

Le Parlement et le Conseil devraient adopter le règlement établissant un instrument d'appui technique après sa mise au point par les juristes-linguistes au début de 2021.