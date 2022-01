IntegraGen : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société IntegraGen S.A (Paris:ALINT) à Oddo Corporate Finance, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions INTEGRAGEN : 53 198

- Solde en espèces: 27521,05€

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions INTEGRAGEN : 95 477

- Solde en espèces: 42 374,01€

Il est précisé que le 29 novembre 2021 INTEGRAGEN a réduit de 55 340 titres les ressources allouées à la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à ODDO BHF SCA.

Après cette réduction du montant en numéraire alloué au contrat de liquidité, les moyens disponibles sont les suivants :

- 42 445 titres

- 39 493,32 euros

Sur la période du 1/07/2021 au 31/12/2021 ont été exécutés :

- 433 transactions à l'achat

- 341 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

- 61 345 titres et 78382,804 ۈ l'achat

- 48284 titres et 63528,99€ à la vente

INTEGRAGEN

IntegraGen est une société du Groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques. S'appuyant sur des équipes qualifiées et hautement expérimentées, IntegraGen est un acteur majeur dans les services de séquençage de l'ADN et les logiciels d'interprétation des données génomiques. La société gère l'un des plus grands laboratoires de NGS en France et opère pour des instituts de recherche d'excellence. Au sein du Groupe OncoDNA, IntegraGen valorise les possibilités offertes par le séquençage de haut débit avec pour mission d'offrir aux patients la promesse d'une médecine de précision. IntegraGen compte environ 50 employés et a généré 9 millions d'euros de revenus en 2020. Basée en France, IntegraGen fait partie du Groupe OncoDNA qui travaille avec un réseau international de 35 distributeurs. Le groupe fournit également des tests de diagnostic et des outils d'interprétation clinique pour guider le traitement et le suivi des tumeurs solides de stade avancé et accélérer le développement de nouveaux médicaments contre le cancer.

IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnemo : ALINT - Eligible PEA-PME).

Pour plus d'informations, visitez le site www.integragen.com

Annexe : Détail des transactions

ACHATS VENTES Date Nombre de

transactions

achats Dont

nombre

de titres

achat Pour un

montant

de Nombre de

transactions

vente Dont

nombre

de titres

vente Pour un

montant

de Total 433 61345 78382,804 341 48284 63528,99 01/07/2021 1 1 1,536 0 0 0 02/07/2021 2 171 262,656 0 0 0 05/07/2021 10 1447 2192,132 3 31 47,15 06/07/2021 2 8 12 2 69 104,18 07/07/2021 7 2320 3456,072 3 22 33 08/07/2021 5 507 743,38 2 6 9 09/07/2021 1 500 723 1 20 29,2 12/07/2021 6 2101 3002,46 3 61 89,06 13/07/2021 7 2000 2668,77 0 0 0 14/07/2021 2 101 131,338 1 1 1,338 15/07/2021 4 241 307,702 0 0 0 16/07/2021 0 0 0 17 3300 4506,664 19/07/2021 1 1 1,38 3 1001 1401,38 20/07/2021 1 1 1,4 6 2001 2880,15 21/07/2021 0 0 0 6 3364 5028,474 22/07/2021 1 1 1,51 8 3602 5691,14 23/07/2021 7 308 487,41 2 6 9,58 26/07/2021 6 128 200,17 2 11 17,49 27/07/2021 8 1929 2903,22 3 383 587,82 28/07/2021 3 100 152,02 1 1 1,54 29/07/2021 3 202 307,02 2 10 15,4 30/07/2021 2 100 150 1 1 1,5 02/08/2021 4 598 880,08 1 1 1,49 03/08/2021 1 1 1,47 5 547 804,1 04/08/2021 1 1 1,48 2 601 889,48 05/08/2021 4 1596 2300,756 2 8 11,888 06/08/2021 1 1 1,484 1 1 1,484 09/08/2021 2 201 291,852 1 1 1,452 10/08/2021 2 6 8,602 1 1 1,452 11/08/2021 2 3 4,286 1 1 1,43 12/08/2021 1 1 1,42 2 6 8,83 13/08/2021 5 1006 1441,7 1 1 1,45 16/08/2021 1 1 1,5 3 502 753 17/08/2021 1 1 1,498 1 1 1,498 18/08/2021 4 502 731,414 1 1 1,496 19/08/2021 3 361 515,758 2 231 341,418 20/08/2021 2 29 42,304 4 349 516,52 23/08/2021 2 200 290 0 0 0 24/08/2021 3 800 1142 0 0 0 25/08/2021 5 581 816,4 1 1 1,42 26/08/2021 4 300 411,358 3 160 223,97 27/08/2021 2 110 153,8 0 0 0 30/08/2021 1 1 1,398 1 1 1,398 31/08/2021 3 201 278,4 4 393 549,42 01/09/2021 1 1 1,42 8 424 604,94 02/09/2021 10 732 1030,35 5 207 295,84 03/09/2021 1 1 1,4 3 78 109,2 06/09/2021 4 152 211,584 3 16 22,4 07/09/2021 2 101 139,798 1 1 1,398 08/09/2021 3 300 418,406 1 1 1,398 09/09/2021 3 189 261,63 4 280 390,112 10/09/2021 3 239 330,83 3 220 305,8 13/09/2021 1 1 1,38 2 190 264,09 14/09/2021 2 29 40,32 3 111 155,4 15/09/2021 5 1038 1425,89 0 0 0 16/09/2021 2 3 4,14 3 31 42,88 17/09/2021 5 1112 1506,56 4 228 313,322 20/09/2021 2 100 137,008 1 1 1,378 21/09/2021 3 300 406,41 3 104 142,48 22/09/2021 4 1057 1404,33 4 101 138,37 23/09/2021 1 1 1,37 4 1856 2568,72 24/09/2021 1 1 1,4 0 0 0 27/09/2021 6 287 396,19 4 346 484,34 28/09/2021 7 1885 2543,9 1 1 1,39 29/09/2021 2 20 26,32 6 40 53,006 30/09/2021 1 1 1,34 1 1 1,34 01/10/2021 3 201 266,34 2 2 2,67 04/10/2021 1 1 1,33 4 36 47,89 05/10/2021 1 1 1,34 2 149 201,14 06/10/2021 2 26 34,85 1 1 1,35 07/10/2021 0 0 0 2 301 406,35 08/10/2021 9 3695 4786,618 1 14 18,508 11/10/2021 1 1 1,296 1 2 2,6 12/10/2021 4 14 18,06 2 11 14,29 13/10/2021 6 304 388,65 1 1 1,29 14/10/2021 7 1084 1347,528 6 11 13,788 15/10/2021 1 1 1,25 3 75 93,75 18/10/2021 2 80 98,4 0 0 0 19/10/2021 4 5 6,194 4 4 5,038 20/10/2021 3 130 160,536 1 1 1,26 21/10/2021 2 63 77,004 1 1 1,24 22/10/2021 1 1 1,24 3 60 74,4 26/10/2021 1 1 1,24 0 0 0 27/10/2021 1 1 1,24 0 0 0 28/10/2021 7 973 1182,608 3 500 615 29/10/2021 3 201 246,236 1 1 1,236 01/11/2021 2 101 122,03 0 0 0 02/11/2021 2 2 2,4 1 1 1,21 03/11/2021 1 1 1,226 4 501 614,226 04/11/2021 4 200 241,21 0 0 0 05/11/2021 4 1000 1180 0 0 0 08/11/2021 3 601 699,2 1 25 29,1 09/11/2021 3 33 37,84 3 157 185,918 10/11/2021 4 177 205,28 7 404 479,658 11/11/2021 1 1 1,19 7 118 141,77 12/11/2021 2 74 88,078 1 1 1,208 15/11/2021 7 1654 1909,28 1 498 600,588 16/11/2021 7 97 114,842 2 2 2,408 17/11/2021 4 166 188,984 2 10 11,78 18/11/2021 4 549 615,38 1 1 1,14 19/11/2021 7 1001 1066,338 3 100 107,068 22/11/2021 3 1101 1112,08 3 511 522,88 23/11/2021 3 1001 970,026 3 538 539,14 24/11/2021 2 25 25,27 6 37 38,11 25/11/2021 0 0 0 7 2919 3112,832 26/11/2021 6 501 537,08 11 4436 5062,88 29/11/2021 6 1400 1713,2 14 8015 10468,9 30/11/2021 1 1 1,26 5 2986 3870,36 01/12/2021 4 278 375,554 4 302 416,754 02/12/2021 16 5000 6337 2 700 965,87 03/12/2021 8 1101 1330,03 1 1 1,21 06/12/2021 9 1000 1170,06 0 0 0 07/12/2021 3 200 229,812 0 0 0 08/12/2021 10 6000 6642,202 1 1 1,15 09/12/2021 2 100 107,812 1 5 5,44 10/12/2021 7 921 990,248 8 1523 1702,116 13/12/2021 5 501 547,092 1 1 1,092 14/12/2021 3 201 216,49 2 101 109,09 15/12/2021 2 101 110,09 2 2 2,18 16/12/2021 4 223 250,29 6 1312 1487,43 17/12/2021 1 1 1,14 1 1 1,14 20/12/2021 6 1200 1308 1 1 1,1 21/12/2021 1 1 1,1 2 99 108,9 22/12/2021 7 501 545,5 6 232 258,89 23/12/2021 0 0 0 2 200 219,2 24/12/2021 1 454 499,4 2 2 2,22 27/12/2021 2 101 110,1 1 1 1,1 28/12/2021 1 1 1,1 5 300 335,39 29/12/2021 2 771 837,32 2 127 140,708 30/12/2021 1 1 1,09 3 8 8,86 31/12/2021 1 1 1,108 1 1 1,108

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220118006078/fr/