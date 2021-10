IntegraGen : - Résultats du 1er semestre 2021 

Regulatory News:

IntegraGen (FR0010908723 – ALINT –Éligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses pertinentes et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés et membre du Groupe OncoDNA, annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2021, les comptes ayant été arrêtés par le Conseil d'administration du 7 octobre 2021.

Principaux indicateurs - EN MILLIERS D’EUROS Au 30 juin 2021 Au 30 juin 2020 Var. % Chiffre d’affaires 5 014 4 706 +7% Résultat opérationnel avant impôts, amort. et dépréc.

(EBITDA) -331 248 n.a. Résultat opérationnel avant impôts (EBIT) -447 132 n.a. Trésorerie 4 272 5 774

Bernard Courtieu, Directeur Général d’IntegraGen, déclare : « Les résultats d’IntegraGen au premier semestre 2021 confirment la poursuite de la croissance malgré la continuité de contraintes majeures liées à la crise sanitaire. Cette performance confirme la justesse de notre modèle de focalisation sur la génomique et a été permise par la confiance et la fidélité de nos clients, ainsi que par les efforts et le dévouement de l’ensemble des employés d’IntegraGen.

L'excédent brut d'exploitation évolue du fait d'investissements en personnel, en particulier dans le domaine de l'Assurance Qualité et le Contrôle Qualité, afin de pouvoir élargir notre offre aux clients pharmaceutiques et biotechnologiques, de façon à pouvoir disposer de nouveaux relais de croissance.

Enfin, le rapprochement industriel et commercial avec la société belge OncoDNA est en cours et les premières synergies entre les deux sociétés apparaissent et prouvent la pertinence de l'opération menée en 2020. »

Éléments Financiers

Compte de résultat

En milliers d'euros S1 2021 S1 2020 Chiffre d'affaires 5 014 4 706 Subventions d'exploitation

et autres revenus 124 39 Total produits 5 138 4 745 Excédent brut d'exploitation (EBITDA) (331) 248 Dotation aux amortissements et provisions (116) (116) Résultat d'exploitation (447) 132 Résultat financier (21) 3 Résultat exceptionnel (3) (166) Impôts (CIR) 59 47 Résultat net (411) 17

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2021 s’élève à 5 014 K€, en hausse de 7% par rapport au premier semestre 2020 (4 706 K€). Hors refacturation de frais de personnel vers la maison-mère (172 K€), le chiffre d’affaires s’établit à 4 843 K€ soit une croissance de 3%. Ces chiffres excluent l’activité Diagnostic dont les actifs ont été cédés au début de l’année 2020.

Après prise en compte des transferts de charges et des reprises sur amortissements et provisions, les produits d’exploitation s’établissent à 5 139 K€ contre 4 745 K€ au premier semestre 2020.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 5 586 K€, en hausse de 21% par rapport au premier semestre 2020. Cette hausse s’explique par différents facteurs dont l’augmentation du coût des consommables, la refacturation de frais de personnel de la maison-mère (170 K€), l’augmentation des charges salariales par suite des embauches réalisées ces douze derniers mois. A fin juin 2021, la société comptait 56 collaborateurs contre 47 un an auparavant. Cette hausse illustre également les investissements en Qualité dans le cadre des certifications du laboratoire d’Evry.

Le résultat opérationnel avant impôts, amortissements et dépréciation (EBITDA) représente une perte de 331 K€ contre un gain de 248 K€ au premier semestre 2020, essentiellement sous l’effet de l’augmentation des charges opérationnelles.

Après prise en compte des éléments exceptionnels nets de -3 milliers d’euros, le résultat net est en perte de 411 K€ contre un bénéfice de 17 K€ au premier semestre 2020.

Bilan

En milliers d'euros Au 30 juin

2021 Au 31 décembre

2020 Actifs immobilisés 780 874 Stocks 348 238 Créances d'exploitation 2 409 2 141 Créances diverses 174 254 Trésorerie 4 272 5 124 Actif circulant 7 426 7 948 Ecart conversion 10 0 TOTAL ACTIF 8 217 8 822 En milliers d'euros Au 30 juin

2021 Au 31 décembre

2020 Capitaux propres 1 759 2 171 Provisions pour risques et charges 10 53 Dettes financières 1 983 2 015 Dettes d'exploitation 2 984 2 778 Dettes diverses 910 1 091 Ecart conversion 0 1 TOTAL PASSIF 8 217 8 822

La trésorerie disponible d’IntegraGen s’élève, à fin juin 2021, à 4 272 K€ contre 5 124 K€ à fin décembre 2020. L’évolution s’explique par le flux des opérations courantes, des variations du besoin en fonds de roulement et par des investissements dans les systèmes qualité. Cette position de trésorerie inclut un Prêt Garanti par l’État (PGE) de 1 800 K€ obtenu l’année dernière dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Activité

Services Génomiques



La croissance des ventes provient de la hausse des activités de séquençage, en particulier l’activité relative aux plateformes externalisées (+37%) et la plateforme SeqOIA (+25%). Les prestations dédiées aux laboratoires de recherche et aux équipes en charge de la recherche clinique sont temporairement en recul (-16%) malgré un carnet de commande record.

Software



Pour rappel, la société commercialise des logiciels d’interprétation et de services de consulting auprès de ses clients. Ces ventes sont stables compte tenue du développement commercial limité et du décalage de projets durant ces derniers trimestres à cause de la pandémie Covid-19.

Perspectives

IntegraGen a réussi au cours des derniers mois à maintenir un niveau d’activité élevé, pour les services dédiés à la recherche comme pour la plateforme industrielle de séquençage à usage clinique. Le carnet de commandes au 30 juin 2021 ressort en nette hausse par rapport à la même période de 2020, permettant d’envisager une croissance plus soutenue des activités au second semestre. L’intégration au sein du Groupe OncoDNA ouvre également des perspectives de développement commercial d’IntegraGen, au travers des filiales et distributeurs du Groupe, qui auront un impact dès le second semestre 2021.

A propos d’IntegraGen

IntegraGen est une société du Groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques. S'appuyant sur des équipes qualifiées et hautement expérimentées, IntegraGen est un acteur majeur dans les services de séquençage de l'ADN et les logiciels d'interprétation des données génomiques. La société gère l'un des plus grands laboratoires de NGS en France et opère pour des instituts de recherche d'excellence. Au sein du Groupe OncoDNA, IntegraGen valorise les possibilités offertes par le séquençage de haut débit avec pour mission d'offrir aux patients la promesse d'une médecine de précision. IntegraGen compte environ 50 employés et a généré 9 millions d'euros de revenus en 2020. Basée en France, IntegraGen est également présente aux États-Unis et fait partie du Groupe OncoDNA qui travaille avec un réseau international de 35 distributeurs. Le groupe fournit également des tests de diagnostic et des outils d'interprétation clinique pour guider le traitement et le suivi des tumeurs solides de stade avancé et accélérer le développement de nouveaux médicaments contre le cancer.

IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnemo : ALINT - Eligible PEA-PME).

Pour plus d'informations, visitez le site www.integragen.com et suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

