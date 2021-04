IntegraGen : Résultats annuels 2020 : croissance des revenus liés aux opérations courantes (+10%) et Excédent Brut d'Exploitation proche de l'équilibre sur l'année

Regulatory News:

IntegraGen (Paris:ALINT), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés et développe des outils de diagnostic en cancérologie, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2020. Les comptes annuels ont été approuvés par le Conseil d’administration qui s’est tenu le 15 avril 2021.

Bernard Courtieu, -Directeur Général d’IntegraGen a déclaré : « L’année 2020 a été exceptionnelle pour IntegraGen à plusieurs titres : les activités commerciales ont atteint une croissance à deux chiffres, les résultats sont ressortis à l’équilibre pour le deuxième exercice consécutif et la position de trésorerie a été renforcée, ce malgré l’impact considérable de la crise sanitaire. Le rapprochement avec OncoDNA s’est conclu avec succès, positionnant le nouvel ensemble comme leader européen des solutions innovantes, notamment en cancérologie, grâce à une offre complète alliant tests de laboratoire et solutions à destination des chercheurs académiques mais également des industriels et cliniciens afin d’améliorer la prise en charge des patients. L’opération a également permis de lancer plusieurs programmes d’investissements et de recrutement garant de la croissance des prochaines années. En particulier, les investissements dans les certifications permettront d’élargir la base de clients et de bénéficier pleinement des synergies avec OncoDNA dès 2021. Enfin je tiens à remercier une nouvelle fois l’ensemble des collaborateurs, en particulier les techniciens basés à Evry et Paris, qui ont assuré la continuité des opérations et ont permis à la société de réaliser ses objectifs, de contribuer aux projets des chercheurs et des cliniciens et in fine à l’amélioration de la prise en charge des patients »

UNE ACTIVITÉ PERTURBEE PAR LA CRISE SANITAIRE MAIS SOUTENUE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2020

Accroissement des séquençages pour le GCS SeqOIA

Pour rappel, en 2018, le GCS SeqOIA (composé de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Institut Curie et du centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy), avait retenu l’offre d’IntegraGen pour la fourniture d’une prestation d’exploitation d’une plateforme de production de données de séquençage a■ haut débit.

Les opérations de la plateforme ont démarré début 2019 et se sont accrues en 2020. Ce contrat a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 2 687 K€ au cours de l’exercice, à comparer à 2 037 K€ en 2019.

Activités de services génomiques en hausse

Les activités de services génomiques comprennent les prestations réalisées pour les laboratoires de recherche et les équipes en charge de recherche clinique ; elles sont désormais concentrées sur le site d’Evry. Leur chiffre d’affaires annuel 2020 s’élève à 4 664 K€, en hausse de 3% par rapport à l’année 2019. Par ailleurs, la société a noté une hausse des commandes sur l’ensemble de l’année, ce qui se traduira dans les résultats de l’activité 2021.

Au total, les équipes de génomique ont mené à bien plus de 493 projets pour 137 clients, entités académiques et privées.

Hausse des prestations réalisées pour l’Institut Pasteur

IntegraGen a poursuivi ses prestations pour la plateforme de microbiologie mutualisée (P2M) de l’Institut Pasteur. Le contrat a été renouvelé en mars 2020 pour une période de 22 mois et amendé en mars 2021, compte tenu de la hausse d’activité, pour l’étendre jusqu’à décembre 2021. Les équipes d’IntegraGen soutiennent étroitement les experts des différents Centres Nationaux de Référence (CNR) de l’Institut Pasteur et tout particulièrement en cette période la Plateforme de Microbiologie Mutualisée (P2M) principalement dédiée au séquençage du coronavirus.

En 2020, la plateforme opérée par IntegraGen pour l’Institut Pasteur a réalisé près de 22 000 séquençages microbiens.

Hausse des ventes de solutions d’interprétation de données génomiques

La société propose trois logiciels distincts d’interprétation des données génomiques, disponibles sur le cloud en mode SaaS : Mercury, pour l’interprétation des données de patients atteints de tumeurs cancéreuses, Sirius pour l’analyse d’échantillons de recherche en particulier pour les applications de recherche en génétique constitutionnelle et, enfin, Galiléo pour l’analyse d’expression de l’ARN. Bien qu’ayant progressé significativement les ventes sont toutefois restées inférieures aux attentes, principalement en raison de l’impact de la crise sanitaire.

De même, les ventes de services d’analyses et de conseil (activité GeCo) sont en retrait en 2020.

INDICATEURS FINANCIERS 2020

Principaux indicateurs En milliers d'euros 2020 2019 Var. % Total des produits d’exploitation 9 146 8 323 + 10% Dont revenus courants 9 000 8 280 + 9% Dont autres produits d’exploitation 146 43 + 240% Excédent Brut d’Exploitation -28 -70 + 61% Résultat d’exploitation -254 -363 + 30% Résultat courant -256 -302 + 15% Résultat net -375 -285 (32%)

Poursuite de l’amélioration du résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation poursuit son amélioration en 2020, résultat des efforts de développements commerciaux et scientifiques menés ces dernières années ainsi que de la gestion rigoureuse des ressources.

Les revenus courants progressent de 10%1 alors que les charges d’exploitation n’augmentent que de 8% par rapport à 2019.

Les frais de personnel s’élèvent à 3 797 K€, en hausse de 15%. Les effectifs moyens sont passés de 42 à 46 personnes en 2020, la société ayant renforcé le pôle de développement informatique, les équipes techniques et le département qualité. Les achats de consommables se montent à 2 898 K€, en augmentation de 13% par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation est liée à la progression importante des prestations sur le site d’Evry et de Pasteur, et de projets spécifiques additionnels livrés sans prestation d’analyse des résultats. Les autres dépenses d’exploitation, notamment marketing et frais de déplacement, s’élèvent à 2 483 K€, en diminution de 2% compte tenu de la crise sanitaire.

L’excédent brut d’exploitation (EBITDA) ressort proche de l’équilibre : -28 K€ comparé à -70 K€ en 2019.

La perte d’exploitation est donc en nette diminution par rapport aux années antérieures ; elle s’élève à 254 K€ contre 363 K€ en 2019 et 1 179 K€ en 2018.

Le résultat financier représente une perte de 2 K€ contre un gain de 61 K€ en 2019.

Le résultat exceptionnel représente une perte nette de 212 K€ contre une perte de 136 K€ en 2019. Ce résultat exceptionnel inclut les dépenses liées au rapprochement avec OncoDNA pour 312 K€ et les gains liés à la cession des activités miRpredX en février 2020.

Les efforts de recherche, développement et d’innovation ont permis de dégager un crédit d’impôt de 92 K€ à comparer à 153 K€ en 2019.

Le contrôle fiscal portant sur les exercices 2014 à 2017 s’est achevé en 2020 ; il a conduit à une rectification de 3 K€.

Le résultat net d’IntegraGen en 2020 est une perte de 375 K€ contre une perte de 285 K€ en 2019.

Une situation bilancielle solide

en milliers d'euros 31/12/2020 31/12/2019 Actifs immobilisés 874 1 057 Stocks 238 290 Créances d'exploitation 2 142 1 827 Créances diverses 444 767 Trésorerie 5 124 2 807 Actif circulant 7 948 5 691 Ecart conversion 0 TOTAL ACTIF 8 822 6 748 en milliers d'euros 31/12/2020 31/12/2019 Capitaux propres 2 171 2 509 Avances conditionnées 0 47 Provisions pour risques et charges 53 139 Dettes financières 2 015 241 Dettes d'exploitation 2 717 1 839 Dettes diverses 1 865 1 971 Ecart conversion 1 2 TOTAL PASSIF 8 822 6 748

La trésorerie nette à fin 2020 s’élève à 5,0 M€ contre 2,7 M€ à fin 2019. Elle comprend :

- 5 124 K€ de disponibilités et valeurs mobilières de placement ;

- 62 K€ de dettes financières de moins de 1 an, liées à l’emprunt souscrit en 2018 pour un montant de 300 K€ auprès de la Société Générale, remboursable sur 5 années.

La dette financière est passée de 0,2 M€ à 2,0 M€ en raison de l’obtention d’un PGE auprès de la société Générale s’élevant à 1,8 M€ et dont le remboursement commencera en juin 2022.

Pour l’année 2020, la variation de trésorerie issue des opérations est positive à hauteurs de 1,1 M€, dont 0,7 M€ lié à la variation du besoin en fonds de roulement et 0,4 M€ au remboursement des Crédits Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation des années 2018 et 2019.

La situation de trésorerie nette des dettes financières est passée de 1 566 K€ à fin 2019 à 3 109 K€ à fin 2020.

CHANGEMENT DE CONTRÔLE

L’OPA amicale lancée par la société belge OncoDNA en septembre 2020 a abouti en novembre 2020 à une prise de contrôle sur le capital d’IntegraGen. OncoDNA est une société belge, acteur international reconnu dans la médecine de précision en oncologie. Elle a développé une offre pour les cliniciens qui permet de guider le choix du meilleur traitement pour des patients atteints de cancers avancés. Ce rapprochement permet de constituer un leader européen, opérant dans plus de cent pays en direct ou via des distributeurs, et employant plus de cent employés exclusivement au service de la génomique et de ses applications.

En janvier 2021, Bernard Courtieu, Directeur Général d’IntegraGen, a été nommé Directeur Général du Groupe OncoDNA.

PERSPECTIVES 2021 : POURSUITE DE LA CROISSANCE ATTENDUE

IntegraGen entend poursuivre la croissance des revenus en 2021. Les commandes reçues au cours de l’année 2020 sont en effet en hausse comparativement à 2019 et permettent de considérer une nouvelle année de croissance.

Le projet SeqOIA permettra de réaliser un chiffre d’affaires minimal de 3,3 M€ et donc d’anticiper une croissance globale du chiffre d’affaires pour l’exercice.

Le contrat avec l’Institut Pasteur a été prolongé jusqu’en décembre 2021, sur la base d’un niveau de prestation en légère hausse compte tenu des besoins de séquençage élevés, en lien avec la crise sanitaire.

Le rapprochement avec OncoDNA va permettre d’accroître les ventes, la société belge ayant déployé une force de vente et un réseau de distributeurs en Europe, en Asie et en Amérique. Le groupe développe par ailleurs de nouvelles offres soutiendront la dynamique commerciale des prestations de laboratoire ainsi que dans les logiciels.

La trésorerie disponible permettra de financer les besoins opérationnels et en matière d’investissement.

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

En 2020, la société a rempli ses engagements auprès de ses clients et collaborateurs en veillant à ajuster rigoureusement ses ressources. Les équipes basées au laboratoire d’Évry et à l’Institut Pasteur ont poursuivi leurs activités tandis que les opérations du laboratoire SeqOIA ont été suspendues quelques semaines. La société a mis en place un plan de continuité, incluant des dispositifs de télétravail pour toutes les équipes informatiques et commerciales mais également, pour quelques semaines à partir du 20 mars, la mise en place de mesures de chômage partiel pour quelques personnes ainsi que le report de paiement de certaines charges.

IntegraGen a par ailleurs obtenu un Prêt Garanti par l’Etat auprès de la Société Générale, d’un montant de 1,8 M€, de façon à préserver la trésorerie et faire face à tout risque éventuel lié au contexte. Le remboursement du prêt ne débutera qu’en juin 2022 et s’étalera sur 5 années.

1 A périmètre constant, après neutralisation des revenus de diagnostics réalisés en 2019 et dont les actifs ont été cédés en 2020

