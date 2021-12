Integrity Applications diffuse sa lettre d'information aux actionnaires

Wilmington, DE et Or Yehuda, Israël, 21 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Integrity Applications, Inc. ( www.integrity-app.com ) (NASDAQ : IGAP), créateur du dispositif médical non invasif GlucoTrack ® qui permet de mesurer les taux de glucose chez les personnes atteintes de diabète et pré-diabète de type II, a annoncé aujourd'hui la diffusion par Paul V. Goode, président-directeur général de la société, d'un message et d'un courrier d'actualités annuelles à destination des actionnaires.



À l'attention de nos actionnaires :

Le 1er novembre, j'ai démissionné de mon poste au sein du conseil d'administration pour prendre les fonctions de président-directeur général de la société. Dans le cadre de notre inscription au Nasdaq, il m'a été demandé d'assumer ce rôle à compter d'aujourd'hui, et j'ai accueilli avec plaisir cette sollicitation. Ces changements reflètent ma confiance envers le GlucoTrack et mon ferme engagement à faire progresser cette activité. Mon intention est de mettre mon expérience professionnelle au service de dispositifs de gestion du diabète nouveaux et innovants, grâce à des entreprises telles que MiniMed ou Dexcom, afin que la mise sur le marché du GlucoTrack soit une réussite. Je suis enthousiaste et reconnaissant du vote de confiance prononcé par le conseil d'administration de la société à mon égard, et c'est pour moi un grand honneur de faire partie de son équipe de direction.

Il s'agit pour nous d'une année remarquable, au cours de laquelle avons continué à faire progresser notre R&D, notre technologie et nos programmes cliniques, et à accueillir de nouveaux membres extrêmement talentueux et compétents au sein de notre équipe. Je reste persuadé que nous développons actuellement une solution révolutionnaire et innovante pour gérer le diabète et le prédiabète de type II, qui a le pouvoir de changer la vie des nombreuses personnes atteintes. Je suis très reconnaissant à toutes les personnes qui soutiennent continuellement notre vision.

Le 10 décembre dernier, nous avons achevé avec succès notre cotation au Nasdaq. Cette inscription permettra assurément à la société et à ses actionnaires d'avoir un meilleur accès aux liquidités, une plus grande visibilité sur la société et un actionnariat plus étendu. La procédure de changement de dénomination de notre entreprise au profit de GlucoTrack, Inc. et l'adoption d'un nouveau symbole boursier sont en cours. Ce changement d'appellation marque un nouveau chapitre dans la croissance et le développement de la société, et nous pensons qu'il est stratégique d'aligner notre identité d'entreprise sur notre produit phare.

Nous sommes fiers d'avoir réalisé beaucoup de choses en peu de temps, tout en maintenant un contrôle fiscal très fort sur nos dépenses et en gérant étroitement notre bilan et notre trésorerie.En outre, comme nous l'avions annoncé en septembre, nous avons déposé un enregistrement préalable de 100 millions de dollars auprès de la SEC, qui nous garantit une plus grande flexibilité financière et un accès plus efficace aux marchés de capitaux afin de soutenir nos futures opportunités de croissance.

Le développement des talents, le recrutement et la santé organisationnelle continuent d'être des objectifs essentiels à nos yeux, et nous avons eu la chance d'accueillir plusieurs personnalités exceptionnellement qualifiées au sein de la société cette année.

Sous l'égide d'Erez Ben-Zvi, directeur général de notre centre technologique avancé situé en Israël, nous avons constitué une équipe possédant une connaissance et une expérience approfondies des technologies uniques de capteurs et des technologies mobiles/cloud. Cette nouvelle équipe possède toute l'expérience et l'expertise nécessaires pour accélérer le développement de notre produit de nouvelle génération, le GlucoTrack 2.0, ainsi que ses itérations futures.

En juillet, Luis J. Malavé a rejoint le conseil d'administration en qualité de membre indépendant. Au cours de sa carrière, il a été un instigateur d'innovation en matière de technologies du diabète au sein de plusieurs entreprises de premier plan, en occupant notamment des postes de direction chez MiniMed, en qualité de directeur de l'exploitation d'Insulet Corporation, ainsi qu'en tant que président d'EOFlow, Inc. Pour le conseil d'administration de la société, Luis représente un atout inestimable.

Plus récemment, James P. Thrower a rejoint l'entreprise au poste de vice-président en charge de l'ingénierie. James dirigera les activités de développement de produits ici, aux États-Unis, en coordination avec notre équipe israélienne de technologie avancée dirigée par notre responsable technologique Shalom Shushan. J'ai travaillé avec James au cours des premières années chez DexCom, et son talent nous sera extrêmement précieux pour étendre nos opérations aux États-Unis.

Par ailleurs, David C. Klonoff, endocrinologue de renommée mondiale, a rejoint la société en tant que président de notre conseil consultatif scientifique. Le Dr Klonoff a été le chercheur en chef de plus de 120 essais cliniques de médicaments et de dispositifs médicaux relatifs au diabète, ainsi que le rédacteur en chef au sein de la revue Diabetes Science Technology.Il nous conseillera dans nos stratégies cliniques et réglementaires, nous assistera dans nos recherches cliniques, et participera à la conception de nos essais cliniques aux États-Unis, ainsi qu'à l'élaboration de nos comptes rendus auprès de la Food and Drug Administration.

Plus tôt cette année, après avoir conclu nos programmes pilotes GlucoTrack 1.0 aux Pays-Bas, la société a pris la décision stratégique de se concentrer sur l'avancement et l'introduction du GlucoTrack 2.0, notre dispositif de nouvelle génération. Le GlucoTrack 2.0 intégrera des améliorations significatives en termes de facteur de forme et de technologie de détection, tout en bénéficiant de connectivités sans fil.

L'encombrement du GlucoTrack 2.0 permettra d'éliminer l'unité portative câblée du GlucoTrack 1.0 pour devenir un clip auriculaire entièrement sans fil doté d'une connectivité Bluetooth, afin de permettre le couplage direct avec le propre appareil mobile de l'utilisateur (smartphone et/ou tablette). Le clip auriculaire sera rechargeable et rangé dans un petit étui de transport pour y être stocké et rechargé lorsqu'il n'est pas utilisé, comme des oreillettes sans fil. Ce procédé facilite la conception du clip auriculaire le plus petit possible en réduisant les exigences dimensionnelles de la batterie. L'élimination du matériel câblé de l'unité principale devrait, par ailleurs, abaisser considérablement nos coûts de fabrication. Un prix attractif pourra ainsi être proposé à l'utilisateur final, tout en maintenant des marges saines pour l'entreprise.

Le GlucoTrack 2.0 incorporera des améliorations à notre technologie de détection de base destinées à renforcer les performances du système. Pour être plus précis, le système de détection du GlucoTrack 1.0 sera modifié au moyen de divers ajustements de circuits et de paramètres qui tireront parti des atouts majeurs offerts par la technologie de détection. Par la suite, ce système de détection modifié sera encore perfectionné grâce à de nouvelles techniques de détection complémentaires. La combinaison de ces changements améliorera la précision globale de l'estimation du glucose tout en réduisant le temps nécessaire pour effectuer une mesure. Ces améliorations s'accompagneront d'un ensemble d'algorithmes de nouvelle génération permettant l'auto-étalonnage par l'utilisateur, la détection des valeurs aberrantes et le calcul de valeurs clés telles que la concentration de glucose, le temps dans l'intervalle et le HbA1c.

La plateforme mobile sans fil GlucoTrack 2.0 prendra en charge la capture de données anonymisées capables de tirer parti des nouvelles techniques d'apprentissage automatique (IA) et d'analyse de données, afin de faciliter les itérations de l'appareil et d'améliorer la précision de détection de la glycémie. De plus, l'appairage entre appareils mobiles facilitera le transfert des données vers les dossiers médicaux électroniques (DME) utilisés par les médecins traitants pour soigner efficacement leurs patients. Ces données pourront, dans le même temps, générer un flux de revenu potentiel lié aux données de patients pré-T2DM et T2DM anonymisées, qui pourront être exploitées par des organismes tiers tels que les pharmacies, assurances et autres.

Nous sommes convaincus que le GlucoTrack 2.0 peut potentiellement instaurer une mutation radicale dans le secteur du diabète et du pré-diabète et devenir un leader de ce marché.

Tous nos programmes logiciels, cliniques et d'ingénierie pour le prochain GlucoTrack 2.0 progressent rapidement. La conception technique et la fabrication de la version initiale du prototype du GlucoTrack sont terminées. L'électronique et les clips auriculaires sont actuellement testés en laboratoire et devraient être achevés au premier trimestre 2022. Des améliorations itératives de tous les composants électroniques sont déjà en cours et devraient également être prêtes pour des essais internes durant le premier trimestre 2022.La mise au point de nos logiciels d'applications mobiles a progressé et fait actuellement l'objet de tests initiaux de facteurs humains en Israël et aux États-Unis. En outre, nos tests internes du logiciel de serveur dans le cloud devraient être achevés à la fin du premier trimestre 2022.Le Dr Klonoff collabore assidûment avec la société à la planification de nos essais cliniques aux États-Unis.Des centres cliniques clés et des ressources cliniques de soutien ont fait l'objet de recrutements en préparation à l'activité clinique initiale au cours du deuxième trimestre 2022. Bien que le moment exact où nous prévoyons l'achèvement de nos essais cliniques aux États-Unis et leur soumission à la FDA dépende toujours de plusieurs facteurs, nous avançons aussi rapidement que faire se peut.

L'entreprise traverse actuellement une période passionnante. Nous avons de quoi être fiers, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous sommes convaincus d'avoir le potentiel requis pour devenir un leader de la gestion du diabète et du prédiabète, et aider les gens à vivre mieux et plus longtemps grâce à notre technologie innovante. Nous tenons à remercier nos employés, le conseil d'administration et nos actionnaires pour leur soutien indéfectible. Nous apprécions grandement la confiance que vous nous accordez et nous réjouissons à l'avance de vous faire part de nos progrès continus au cours de l'année 2022.

Cordialement,

Paul V. Goode, Ph. D.

Président-directeur général

À propos de GlucoTrack®

GlucoTrack® est un dispositif de surveillance véritablement non invasif qui mesure et affiche rapidement le taux de glucose d'un individu en une minute environ, sans piqûre au doigt ni douleur. GlucoTrack® dispose d'un clip équipé de capteurs qui se fixe au lobe de l'oreille et mesure la glycémie de l'utilisateur à l'aide de technologies de capteurs innovantes et brevetées. Les signaux mesurés sont analysés à l'aide d'un algorithme breveté, puis le taux de glucose calculé est affiché sur un petit appareil portable de la taille d'un petit téléphone mobile. Les résultats de la glycémie sont stockés dans le dispositif et utilisés pour estimer le taux d'hémoglobine glyquée à l'aide d'un algorithme breveté. Le dispositif peut également afficher les valeurs de glycémie sous la forme d'un graphique, permettant à l'utilisateur de surveiller ses taux de glucose au fil du temps.

À propos d'Integrity Applications, Inc.

Fondée en 2001, Integrity Applications, Inc. (NASDAQ : IGAP) se concentre sur la conception, le développement et la commercialisation de technologies non invasives de surveillance de la glycémie pour les personnes atteintes de diabète de type 2 et de prédiabète. La société a mis au point le GlucoTrack®, un dispositif de surveillance de la glycémie non invasif breveté conçu pour fournir des mesures du taux de glucose en environ une minute sans la douleur, le surcoût, la difficulté ou l'inconfort des dispositifs avec auto-piqueurs invasifs conventionnels. Integrity Applications Inc. est une société du Delaware, ayant son siège aux États-Unis et un site de R&D à Ashdod, en Israël. Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites http://www.integrity-app.com/ et http://www.glucotrack.com .

