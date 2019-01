Intel déçoit avec ses prévisions, le titre chute

Le titre du géant américain des semi-conducteurs chutait de 6,7% dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street alors qu'il avait bondi de 3,80% pendant la séance régulière en réaction aux publications plutôt positives de Texas Instruments, Xilinx et Lam Research.

Le concurrent Advanced Micro Devices, qui publiera ses comptes mardi, perdait 1,7%, tout comme Nvidia.

Western Digital, qui a annoncé au même moment une contraction de 20,7% de ses ventes trimestrielles en évoquant une baisse de la demande et la concurrence sur les prix des mémoires flash, reculait pour sa part de 5% dans les transactions électroniques après une clôture en hausse de 6,70%.

Début janvier, des avertissements d'Apple, de Samsung Electronics et de Taiwan Semiconductor sur leurs ventes avaient mis en lumière un ralentissement de la demande de smartphones, en Chine notamment.

Des informations selon lesquelles Apple a réduit d'environ 10% ses prévisions de production pour ses trois nouveaux modèles d'iPhone au premier trimestre ont aussi pesé sur Intel, qui a remplacé Qualcomm comme fournisseur unique des puces modem pour les nouveaux appareils.

Le groupe anticipe un chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars (14,1 milliards d'euros) et un bénéfice par action ajusté de 87 cents pour le trimestre en cours, alors que les analystes attendaient respectivement 17,35 milliards et 1,01 dollar selon le consensus IBES Refinitiv.

"L'environnement macro ne paraît pas favorable à l'heure actuelle et s'il venait à se détériorer davantage, Intel pourrait voir sa prévision encore remise en cause", souligne Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights Group.

Au quatrième trimestre, le groupe californien a réalisé un bénéfice net de 5,20 milliards de dollars, soit 1,12 dollar par action, contre une perte de 687 milliards (15 cents/action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,28 dollar, six cents de plus que le consensus.

Le chiffre d'affaires a progressé à 18,66 milliards de dollars contre 17,05 milliards au quatrième trimestre 2017, sans atteindre le consensus qui était à 19,01 milliards.

Dans les puces pour serveurs qui équipent les centres de données, un segment hautement rentable pour Intel ces dernières années, le chiffre d'affaires est ressorti à 6,07 milliards de dollars alors que les analystes attendaient en moyenne 6,35 milliards selon le consensus FactSet.

Le groupe a mis cette déception sur le compte d'une "demande chinoise plus faible" en Chine et d'une "décélération dans le cloud".

Le chiffre d'affaires de l'activité Client Computing, qui inclut les ventes de processeurs aux fabricants de PC, est lui aussi ressorti sous les attentes, à 9,82 milliards de dollars au lieu de 10,01 milliards prévu.

Bob Swan, le directeur général par intérim, a expliqué la baisse des ventes en Chine par le fait que certains clients ont avancé leurs achats plus tôt dans l'année dans la crainte d'une hausse des tarifs douaniers. Aux Etats-Unis, les habitudes d'achat sont restées les mêmes, a-t-il dit.

"Je pense qu'il y a eu des achats anticipés (en Chine) de produits pour serveurs dans le courant des deuxième et troisième trimestre de l'année dernière", a-t-il expliqué dans une interview. "Mais de manière générale je dirais (...) que les perspectives et la santé du secteur sont aussi brillantes qu'elles ne l'ont jamais été. On est juste dans une période de digestion."

(Sonam Rai à Bengalore et Stephen Nellis à San Francisco, Véronique Tison pour le service français)