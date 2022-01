Intelligence artificielle: Instadeep lève 100 millions de dollars

Londres (awp/afp) - La startup spécialisée dans l'intelligence artificielle Instadeep a annoncé mardi avoir levé 100 millions de dollars au cours d'un tour de table qui comptait notamment le laboratoire allemand Biontech, pour développer l'intelligence artificielle décisionnelle.

L'entreprise basée à Londres compte aussi étendre sa présence géographique, notamment aux Etats-Unis où elle prévoit de se déployer en 2022. Parmi les investisseurs à cette levée de fonds de série B - le troisième tour de table - figurent aussi Google et Deutsche Bahn.

L'intelligence artificielle décisionnelle "va au-delà de la reconnaissance de formes, afin de contribuer à la prise de décision" dans des secteurs tels que les biotechnologies, la logistique, les transports ou l'électronique, précise l'entreprise dans un communiqué.

Instadeep avait ainsi annoncé mi-janvier avoir développé et testé avec succès avec Biontech un système permettant de "détecter et surveiller l'apparition et l'évolution des variants à haut risque" du Covid.

Ce système "a identifié 90% des variants mis sous surveillance par l'OMS, en moyenne deux mois avant leur signalement" et a aussi, lors de tests, "détecté Omicron comme un variant à haut risque le jour même de la publication de sa séquence génétique", assure l'entreprise mardi dans son communiqué.

Instadeep ajoute collaborer régulièrement avec Google et travailler sur un projet pour automatiser intégralement le routage ferroviaire pour Deutsche Bahn.

Fondée en 2014, l'entreprise dispose de bureaux à Paris, Tunis, Lagos, Dubai et Le Cap et compte 170 salariés.

afp/jh