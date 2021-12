Intelsat et Telefónica Global Solutions (TGS) s'associent pour fournir la connectivité à haut débit à Telefónica Allemagne dans les régions rurales et reculées du pays

Telefónica Germany utilise désormais le service CellBackhaul d'Intelsat géré par Telefónica Global Solutions (TGS) pour apporter une couverture mobile 4G LTE à la fois rapide, économique et fiable aux clients dans certaines de ses zones de couverture les plus rurales.

Telefónica Germany s'efforce en permanence de renforcer et d'élargir la portée de son réseau national. Elle peut désormais accéder aux services numériques qui sont essentiels dans le monde d'aujourd'hui ainsi qu'aux zones reculées en Allemagne qui ne sont pas couvertes par les technologies traditionnelles telles que les micro-ondes ou la fibre optique.

Intelsat CellBackhaul, un service géré de bout en bout lancé récemment en Europe, s'avère la solution idéale car il permet aux ORM de toute taille d'élargir la couverture mobile 4G. Désormais, avec la solution technique CellBackhaul d'Intelsat au titre de sa stratégie réseau, et le soutien et la contribution de Telefónica Global Solutions, l'opérateur réseau allemand, Telefónica Germany, peut garantir que ses abonnés seront connectés à davantage de zones, où qu'ils aillent.

Telefónica Global Solutions est le maître d'œuvre, avec le soutien d'Intelsat, du déploiement d'une solution satellite pour l'élargissement du réseau mobile 4G de Telefónica en Allemagne. Grâce à ce projet, Telefónica Global Solutions reste le point de référence du marché pour les services de liaison cellulaire par satellite.

« Il s'agit d'un projet clé dans la région qui permet à Telefónica Global Solutions de continuer à servir de référence comme opérateur de liaison retour cellulaire par satellite. Il permettra de fournir une connectivité 4G, rapide et rentable, dans les zones où les solutions terrestres ne sont pas viables », a déclaré Enrique Macho, responsable de la division Services par satellite de Telefónica Global Solutions.

« Le service CellBackhaul d'Intelsat, qui utilisent les satellites HTS Intelsat Epic, peut aider les ORM de toute taille à étendre leur couverture ou à renforcer la résilience de leurs réseaux existants », a déclaré Rhys Morgan, vice-président régional des ventes pour l'Europe et la région EMEA d'Intelsat. « Nous sommes heureux de ce partenariat à long terme et productif avec Telefónica Global Solutions, qui va permettre d'élargir rapidement et de manière rentable sa couverture pour répondre à la demande et fournir une connectivité dans des zones auparavant considérées comme inaccessibles ou non rentables ».

Pour en savoir plus à propos de Telefónica Global Solutions, visitez le site : Accueil | Telefónica Global Solutions (telefonica.com)

Pour en savoir plus à propos d'Intelsat CellBackhaul, cliquez ici.

