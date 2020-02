Intempéries: ciara perturbe les transports ferroviaires, routiers et aérien

Uster (awp/ats) - La tempête Ciara a atteint la Suisse lundi matin emmenant dans son sillage des vents violents. Vers 02h00, des pointes à 138 km/h ont été mesurées au Säntis (AI) et au Chasseral (BE). Pour l'heure, un seul blessé est à déplorer dans le canton de Lucerne.

De forts vents ont aussi été mesurés en plaine. La palme revient à Rünenberg (BL) avec des bourrasques à 148 km/h. Les vents ont également atteint 113 km/h à Planfayon (FR), 110 km/h à Chaumont (NE) et 109 km/h à Courtelary (BE), selon SRF Meteo.

La tempête a entraîné plusieurs perturbations du trafic ferroviaire. En Suisse romande, c'est surtout dans l'Arc jurassien que plusieurs lignes reliant Le Noirmont (JU), Tavannes (BE), Saignelégier (JU), la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ou encore Porrentruy et Bonfol (JU), ont été touchées, entraînant retards et annulations.

A Moutier (BE), un arbre est tombé dimanche soir sur la cabine de pilotage d'un train sans passagers peu avant son entrée en gare. L'incident n'a pas fait de blessés. Les travaux de remise en état de la ligne de contact dureront jusqu'à mardi, a indiqué Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. Un S-Bahn a également heurté lundi matin un tronc à Wald (ZH), près de Rüti.

D'autres lignes ont été interrompues comme celle entre Romont et Bulle (FR) ainsi que dans bien d'autres régions en Suisse alémanique.

Arbres déracinés

Les routes n'ont pas échappé aux dégâts provoqués par la tempête. Des arbres arrachés sont tombés sur plusieurs axes du Plateau. Les régions de Schaffhouse, d'Aarau, de Soleure, du Jura bernois et de la Suisse centrale ont été particulièrement touchées, a indiqué Viasuisse.

Sur l'autoroute A1 en direction de St-Gall, la voie de droite était bloquée par des arbres renversés. En Suisse orientale, le chargement des voitures à Oberalp, entre Andermatt (UR) et Sedrun (GR) a été interrompu.

Les vents tempétueux ont également eu des incidences sur le trafic aérien. Dès lundi matin, l'aéroport de Zurich a annoncé une cinquantaine de départs et autant d'atterrissages annulés. A Bâle-Mulhouse, Ciara a conduit à l'annulation de 180 vols rien que dans la première moitié de la matinée de lundi, a indiqué une porte-parole. Des bourrasques de 120 km/h soufflaient sur les pistes.

L'arc lémanique, où se trouve l'Aéroport de Genève, semble avoir été moins touché, a constaté un journaliste de Keystone-ATS. Le Tessin est lui plutôt épargné, d'après Météosuisse.

Un blessé

Les polices cantonales ont pour l'heure fait état d'un seul blessé. Il s'agit d'un homme frappé par la porte d'un container métallique poussée par une bourrasque à Rickenbach (LU). Il a été transporté à l'hôpital, a indiqué la police lucernoise sans préciser la gravité de ses blessures.

En raison de la tempête, plusieurs classes d'école ont fermé lundi en Suisse alémanique, comme à Uster (ZH), Hinwil (ZH), Lachen (SZ) ou Jonschwil (SG). Des pointes de vent de 100 à 140 km/h sont annoncées en journée, mettant en péril la sécurité des élèves sur le chemin de l'école.

Les autorités de ces cantons ont recommandé de ne sortir qu'en cas de nécessité absolue. Les polices cantonales de Soleure et de Berne notamment ont déconseillé les promenades en forêt.

ats/vj