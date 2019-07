Intempéries dans le nord de la Grèce, six morts

(Bilan actualisé, précisions)

ATHENES, 11 juillet (Reuters) - Rafales de vent, pluie et grêle se sont abattues mercredi soir dans le nord de la Grèce, tuant six personnes et en blessant plus d'une centaine d'autres, ont annoncé les autorités.

L'état d'urgence a été déclaré dans la région, où plus de 140 pompiers étaient à l'oeuvre.

D'après les prévisions météorologiques, les fortes chutes de pluie devraient se poursuivre jusque dans la matinée de jeudi.

La police a déclaré qu'une femme et un enfant âgé de 8 ans, tous deux originaires de Roumanie, étaient décédés dans l'effondrement du toit d'un restaurant de la Chalcidique, la péninsule du nord du pays. Un homme et un jeune garçon russes ont eux trouvé la mort dans l'effondrement d'un arbre près de leur hôtel de cette région balnéaire.

Un centre médical a dit avoir soigné entre 60 et 70 personnes, principalement pour des fractures diverses.

"C'est la première fois en 25 ans de carrière que je vis une situation de la sorte", a déclaré le directeur de ce centre de soins, Athansios Kaltsas, à la chaîne Open TV. "C'était tellement soudain", a-t-il ajouté.

Le météorologue Klearxos Marousakis a décrit les conditions climatiques comme "extrêmement inhabituelles" pour cette période de l'année. (Karolina Tagaris; Jean Terzian pour le service français)