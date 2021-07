Ittigen BE (awp/ats) - Le montant des dommages liés aux intempéries s'élève à quelque 110 millions de francs suisses dans le canton de Berne, estime l'Assurance immobilière Berne (AIB). Mais grâce aux mesures préventives mises en place après les inondations de 2005 et de 2007, les dégâts ont été moins importants que ne le craignaient les assureurs.

Au cours des six dernières semaines, ce sont plus de 17'000 avis de sinistres qui sont parvenus à l'AIB et à sa société affiliée, l'AIB Assurances privées SA. En juin, les dommages ont surtout été causés par la foudre, la grêle et des glissements de terrain, tandis qu'en juillet il s'agissait de crues.

Mais les intempéries ont occasionné moins de dégâts que cela était redouté. "Nous partons du principe que les mesures préventives ont permis d'éviter des dommages dus à des crues d'un montant de 35 millions de francs suisses", estime le président de la direction de l'AIB Stefan Dürig cité dans un communiqué diffusé mercredi.

Des propriétaires de maison à proximité des cours d'eau ou des lacs ont installé leur infrastructure technique au rez-de-chaussée plutôt qu'au sous-sol. Le canton et les communes ont aussi pris des mesures préventives au cours des dernières années en réalisant par exemple des galeries d'évacuation au lac de Thoune.

ats/vj