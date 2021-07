Intempéries: l'interdiction de naviguer se prolonge sur le Rhin

Bâle (awp/ats) - La navigation sur le Rhin pourrait rester interdite jusqu'en fin de semaine prochaine, malgré la fin attendue des intempéries ces prochains jours. En région bâloise, une bonne vingtaine de bateaux marchandises sont en rade dans les ports rhénans.

Dans les Ports suisses sur le Rhin à Bâle, dix bateaux cargo sont, jeudi, en attente de pouvoir lever l'ancre. Quatorze autres chalands de marchandises sont bloqués dans les succursales de Muttenz (BL) et de Rheinfelden (AG), indique la société d'exploitation.

En outre, un bateau supplémentaire reste en rade en dehors du port de Rheinfelden et trois autres attendent entre Kembs (F) et Vogelgrün (F), à quelques kilomètres de Bâle, de pouvoir rejoindre la Suisse.

Niveau de 953cm attendu jeudi soir

Le niveau d'alerte qui entraîne automatiquement l'interdiction de naviguer sur le Rhin a été atteint il y plusieurs jours déjà. Il se situe à 820cm entre Kembs et Rheinfelden pour les gros bateaux et à 902cm pour toutes les embarcations entre Bâle et Birsfelden (BL). Pour jeudi soir à 20h00, l'Office fédéral de l'environnement prévoit un niveau de 953cm.

"Nous devons malheureusement partir du principe que la situation ne se détendra pas de sitôt et que la navigation sur le Rhin restera impossible jusqu'en fin de semaine prochaine", confie à Keystone-ATS la porte-parole des Ports suisses sur le Rhin, Jelena Dobric.

L'interruption de la navigation sur le fleuve n'est pas un évènement rare. La dernière interdiction prolongée remonte toutefois au printemps 2016. Le tronçon Kembs-Rheinfelden est alors resté fermé durant sept jours aux gros bateaux. Les autres embarcations ont même dû attendre 15 jours pour pouvoir à nouveau circuler entre Bâle et Birsfelden.

ats/vj