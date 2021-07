Intempéries: le Tessin a été le plus touché

Berne (awp/ats/ - Le sud des Alpes a été le plus touché par les intempéries de ce début de semaine, le sud du Tessin avant tout. A Coldrerio, près de Mendrisio, 80 millimètres par mètre carré sont tombés en trois heures mardi matin, selon le service météorologique Meteocentrale. Et SRF Meteo de renchérir: Coldrerio a reçu 329,6 millimètres de pluie au cours des 48 dernières heures.

Le niveau des rivières a monté en quelques minutes lundi. Celui du lac de Lugano a augmenté de 20 centimètres depuis samedi midi. Il reste cependant de 40 centimètres en dessous de la limite du niveau de danger 2, soit modéré.

Selon l'Office fédéral de l'environnement, de nombreux cours d'eau plus petits ont atteint des valeurs de niveaux de danger 2 et 3 dans les Préalpes centrales et orientales en particulier, ainsi que dans le Jura oriental. Pour l'Aar, le danger demeure élevé, avant tout en aval du lac de Bienne à l'embouchure de l'Emme, avec un avertissement de crue d'un niveau 4.

Navigation à Neuchâtel

Le risque est jugé encore important pour le lac de Neuchâtel, au niveau 3. La cote se situe encore environ un mètre au-dessus de son niveau habituel. Il descend à raison de 4 à 5 centimètres par jour. La navigation a toutefois pu y reprendre mardi. La veille, les cantons riverains des lacs de Neuchâtel et de Morat ont annoncé d'entente la levée de l'interdiction, y compris sur le canal de la Broye, sauf pour la nuit.

"L'évolution météorologique des prochains jours s'annonce relativement instable et orageuse, mais sans précipitations excessives", a expliqué l'Organisation de gestion de crise et de catastrophe du canton du Neuchâtel (Orccan)

Les autres lacs, fleuves et rivières sont redescendus au niveau 2. Il en est ainsi notamment du Rhin, du lac de Constance à l'estuaire de la Thur, du Rhône, du lac Léman à Chancy (GE), ainsi que des lacs de Bienne et Morat.

La navigation sur le lac de Bienne est, elle, toujours interdite, hormis quelques assouplissements (stand up paddle ou canoë) dévoilés lundi. L'interdiction de navigation sur le canal de la Thielle demeure en vigueur jusqu'à la levée de l'interdiction par les autorités bernoises.

Pas fini

En ce qui concerne la baignade, elle est autorisée depuis jeudi, après une interdiction d'une petite semaine. Reste qu'ici aussi les autorités en appellent à la prudence des adeptes de la pratique dans le lac, en les invitant à se renseigner sur la qualité des eaux et à respecter les éventuelles interdictions locales.

Il n'y a plus de risque d'inondation sur le lac des Quatre-Cantons, la Sihl ou la Reuss. Des installations de protection supplémentaires sont donc en cours de démantèlement par endroits, notamment en Argovie.

Selon les autorités, la situation continuera d'être surveillée en raison des précipitations prévues et de la situation orageuse. Dans le canton de Soleure par exemple, pas moins de 250 annonces de caves inondées ont été recueillies par les autorités lundi soir, selon la police cantonale. Cependant, malgré les forts orages attendus et les avertissements de tempête locaux, aucune précipitation abondante et importante n'est prévisible.

ats/rp