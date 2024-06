Sion (awp/ats) - Zermatt restait coupée du monde vendredi soir en raison des intempéries qui ont frappé le Valais. Ces dernières ont provoqué d'importants dégâts matériels. Quelque 230 personnes ont été évacuées alors que le canton a décrété l'état de situation particulière.

Au total, 230 personnes ont dû être évacuées, majoritairement à Chippis, près de Sierre, a indiqué vendredi en fin d'après-midi à Keystone-ATS la cheffe de l'Organe cantonal de conduite (OCC), Marie-Claude Noth-Ecoeur. Et de préciser que plus de 200 sapeur-pompiers et 20 astreints à la protection civile sont engagés.

Peu avant, l'OCC avait relevé le niveau d'alerte, qui était passé au niveau d'alarme et de situation particulière. Plusieurs débordements et des laves torrentielles ont eu lieu le long de cours d'eau latéraux dans la région de Zermatt, du Val d'Anniviers ou d'Evolène, écrit le canton dans un communiqué. D'autres événements de ce type étaient encore attendus vendredi.

Dans les affluents du Rhône, les niveaux maximum de crue ont été mesurés vendredi dans la matinée, a indiqué à Keystone-ATS le chef du Service valaisan des dangers naturels, Raphaël Mayoraz. Les intempéries y ont provoqué d'importants dégâts matériels qu'il n'est pas encore possible de chiffrer.

Le long du Rhône, la crue devait atteindre son maximum vendredi dans la soirée, a ajouté M. Mayoraz. Le risque de crue est actuellement très élevé, mais pas aussi critique que lors des dernières grandes inondations d'octobre 2000, lorsque les digues avaient partiellement cédé et que le Rhône avait inondé la plaine dans le Bas-Valais.

Zermatt isolée

Zermatt restait coupée du monde vendredi soir. Le trafic ferroviaire entre Viège et Zermatt est interrompu depuis vendredi midi et le sera au moins jusqu'à samedi matin. La prochaine évaluation de la situation aura lieu samedi avant le début du service prévu à 05h30, indique la compagnie Matterhorn Gotthard Bahn dans un communiqué.

Et d'ajouter que le service de bus de remplacement entre Viège et Täsch a également été interrompu dans l'après-midi en raison de la fermeture de la route, touchée par une lave torrentielle.

La Vispa est sortie de son lit vendredi matin. Les écoles du village ont été fermées, a indiqué une employée communale à Keystone-ATS. Selon le Walliser Bote, l'état-major de Zermatt est en alerte maximale depuis vendredi matin.

Rives du Rhône interdite

Dans le centre du canton, la situation était jugée préoccupante à Bramois, où le début de la Borgne est "particulièrement fort", selon la Ville de Sion. Les pompiers ont renforcé les digues et posée une digue mobile, précise-t-elle.

La population ne pourra pas se promener ce week-end sur les rives du Rhône et des cours d'eau latéraux en Valais et dans le Chablais vaudois en raison des risques de crues. Cette interdiction vaut jusqu'à lundi soir.

En plus d'éviter les rives, l'OCC recommande à la population de ne pas stationner sur les ponts, de limiter ses déplacements - ne pas rouler en voiture ou à vélo sur des routes inondées - et de renoncer à filmer ou photographier les événements. L'application AlertSwiss reprend ces recommandations pour le Valais et le Chablais vaudois.

Dans le Chablais vaudois, la situation est pour l'instant "sous contrôle", a expliqué en milieu d'après-midi à Keystone-ATS Olivia Cutruzzolà, porte-parole de la police vaudoise. L'accès à la digue du Rhône est interdit dans le secteur de St-Triphon et de l'embouchure de la Gryonne, actuellement en travaux.

Alerte sur le lac de Constance

Le Rhône n'est pas le seul concerné par d'éventuelles crues ces prochains jours. Une alerte de danger fort (4) a aussi été émise pour le lac de Constance.

La situation est un peu moins tendue, en degré 2, pour le Rhin alpin, l'Inn, l'Aar, la Reuss, le Tessin ainsi que pour les lacs de Brienz, de Thoune, des Quatre Cantons, de Walenstadt et du Léman.

Sur une grande partie du Tessin, les orages menacent avec un danger marqué possible (3). Le col du Nufenen, entre le Valais et le Tessin, était par ailleurs coupé suite à un glissement de terrain.

ats/rp