Sion (awp/ats) - Le Valais et le Tessin commençaient à panser leurs plaies lundi, un jour et demi après les violentes intempéries et les crues qui ont frappé une partie des deux cantons. La présidente de la Confédération Viola Amherd s'est rendue au chevet des zones sinistrées.

"C'est difficile de voir ces dégâts et la situation est encore tendue", a réagi auprès de Keystone-ATS Viola Amherd en quittant le Tessin. "Je sais combien c'est difficile pour les familles et les autorités locales et cantonales. Je sais combien c'est difficile d'être encore dans l'attente de retrouver les personnes disparues".

"C'est une chose d'entendre ou de lire que des intempéries ont fait des ravages, mais de les voir dans la réalité en est une autre", a aussi déclaré Viola Amherd aux médias rassemblés, exprimant sa consternation face à la violence de la nature.

Les inondations dévastatrices provoquées par les pluies diluviennes dans la nuit de samedi à dimanche ont entraîné notamment des glissements de terrain, faisant au moins quatre morts: trois dans le Val Maggia (TI) et à proximité, et un dans le Haut-Valais, à Saas Grund, ainsi qu'au moins deux disparus. Des centaines de personnes ont été évacuées.

L'aide de l'armée

"Toutes mes pensées sont avec les familles des victimes. C'est très dur pour elles et pour toute la société", a encore exprimé Viola Amherd, avec de l'émotion dans la voix. En 1993, elle a dû faire face à des événements similaires alors qu'elle était toute jeune conseillère communale en charge des bâtiments à Brigue. "Cette année-là, quand j'ai su que l'armée nous portait secours, ce fut un soulagement, car je ne pense pas qu'on aurait pu se sortir de ce chaos sinon".

Pour cette raison, "je trouvais important de venir en personne confirmer à ces régions sinistrées le soutien de la Confédération", a détaillé celle qui est aujourd'hui justement en charge du département de la défense de la protection de la population et des sports. Sur le terrain, l'armée a déjà commencé hier à soutenir les deux cantons qui en ont fait la demande. Cette aide s'est intensifiée dans les deux régions dès lundi après-midi.

Un pont pour le Val Maggia

Dans l'après-midi, la présidente de la Confédération était dans le Val Maggia, où la rivière Maggia semblait bien calme. C'est pourtant elle qui a emporté une partie du pont situé à la hauteur de Cervio. La Confédération y a envoyé des spécialistes pour aider à construire le plus rapidement possible un pont provisoire afin que le haut de la vallée ne soit plus coupé du monde extérieur.

"L'évaluation de la stabilité de l'ouvrage est actuellement réalisée par l'ingénieur cantonal qui doit aussi s'assurer que tous les câbles électriques qui le traversent sont sécurisés", a précisé le commandant de la division territoriale trois Maurizio Dattrino à Keystone-ATS. "Si tout se passe bien, un pont provisoire devrait voir le jour d'ici quatre à cinq jours", ajoute-t-il.

Le président du gouvernement tessinois Christian Vitta qui a accueilli Viola Amherd à son arrivée dans le canton a promis d'assurer le plus rapidement possible l'approvisionnement de base de la région avant de saluer la bonne collaboration entre l'armée et le canton. Six hameaux dans le haut du Val Maggia (Menzonio, Brontallo, Prato Sornico, Peccia, Piano et Veglia, qui forment la commune de Lavizzara), étaient toujours privés d'eau courante et d'électricité lundi. Des hélicoptères se chargeaient de leur cheminer de l'eau.

Un peu plus bas dans la vallée, les villages de Cevio, Bignasco et Cavergno n'avaient pas d'eau potable, mais tout de même de l'eau courante et de l'électricité. Pour que les habitants puissent communiquer avec l'extérieur, la police a installé des points de contact radio. Là aussi, l'étendue des dégâts restait à établir, un travail de longue haleine.

Décrue en Valais

En matinée, Viola Amherd a pu constater les dégâts à Chippis, où la Navizance se jette dans le Rhône. Tout au long de son parcours, les pelles mécaniques s'efforçaient de purger les eaux de la rivière pour en maîtriser le niveau. Ce genre d'événements "se succède de plus en plus vite, il faut veiller à la prévention", avait-elle souligné.

Lundi, la décrue des cours d'eau s'est poursuivie en Valais, aussi bien pour le Rhône que pour les rivières latérales. L'organe cantonal de conduite (OCC) a levé l'alarme, mais la vigilance restait de mise. Environ 700 pompiers étaient engagés sur le terrain lundi ainsi que plus de 250 astreints à la protection civile, notamment.

L'autoroute A9 dans le Valais central a été rouverte à la circulation lundi après-midi. La jonction Sierre-Ouest reste toutefois fermée en raison des inondations. La route du col du Simplon était elle aussi toujours impraticable en raison d'un éboulement. Du côté de Saas Fee, la route entre Saas-Baalen et Saas-Grund était bouclée, tout comme le col du Nefenen entre Ulrichen (VS) et Aurolo (TI).

Solidarité

Durant cette journée, la présidente de la Confédération a aussi insisté sur "l'importance de la solidarité fédérale". Une multiplication de ce genre d'événement pourrait-elle mettre à mal cette solidarité? "On a vu dans le passé et aujourd'hui que ce n'est pas le cas. On voit que différentes régions peuvent être touchées. Et à mon avis cela crée encore plus de solidarité", a estimé Viola Amherd.

A l'émission Forum de la RTS, le président du Conseil d'Etat valaisan Franz Ruppen a estimé les dégâts à 200 millions de francs suisses. Mais ce montant est provisoire.

En parallèle, la Chaîne du bonheur a lancé un appel aux dons pour soutenir les victimes des violentes intempéries des derniers jours au Tessin, en Valais et dans les Grisons. Son "appel aux dons et à la solidarité" (www.bonheur.ch) doit permettre de fournir une première contribution pour l'aide d'urgence aux familles affectées, en complément du soutien des collectivités publiques. La Chaîne du Bonheur est contact avec les communes touchées, qui cordonneront le soutien.

