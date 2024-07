St. Niklaus (awp/ats) - Le tronçon ferroviaire Viège-Täsch restera fermé au moins jusqu'à la mi-août. Gonflée par les intempéries, la rivière la Viège, qui longe les voies de chemin de fer, a provoqué d'importants dégâts à plusieurs endroits du tracé. Des bus de remplacement circulent.

"La situation entre Kalpetran et St. Niklaus est particulièrement critique", indique mercredi en conférence de presse Egon Gsponer, responsable de l'infrastructure au sein de la compagnie ferroviaire Matterhorn Gotthard Bahn (MGB). La remise en état des voies y est difficile en raison de l'ampleur des dégâts et de la difficulté d'accès à ces sites qui compliquent le transport de matériel et des machines de chantier.

Au kilomètre 21,7, par exemple, le premier endroit sur la ligne depuis Viège à être endommagé, des ouvriers ont créé un chemin directement dans le lit de la rivière pour pouvoir rejoindre, depuis le bas, la zone où la Viège a détruit les voies, situées huit mètres plus haut. "Nous avions construit cette piste une première fois après les intempéries du premier week-end, mais elle a été emportée le week-end suivant", explique le CEO de MGB Fernando Lehner. Il a fallu recommencer.

En ce mercredi matin, des ouvriers et une pelle mécanique sont à pied d'oeuvre. Pour remettre l'infrastructure en état, la compagnie doit d'abord sécuriser les lieux. Il s'agit ensuite de construire un nouveau mur de soutien qui sera renforcé par l'ajout de pierres. Cinq endroits seront réparés de manière similaire sur le tronçon.

Les murs sont enfoncés jusqu'à 1 ou 2 mètres de profondeur pour éviter que la rivière, par la force de son débit en cas d'intempéries, ne parvienne à creuser par-dessous. Une situation qui s'est produite à Herbriggen, où le cours d'eau est sorti de son lit avant de s'infiltrer sous le viaduc qui porte les rails, endommageant ses fondations et détruisant l'ouvrage de l'intérieur, détaille à Keystone-ATS Roland Walker, chef de projet maintenance infrastructure au sein de MGB.

Stabilisation de la rivière

A long terme, une réflexion est en cours sur la stabilisation de la rivière, notamment en travaillant directement sur les contours et la forme de la Viège, relève le responsable des infrastructures Egon Gsponer. Dans cette optique, la compagnie travaille de concert avec des spécialistes du canton. "Mais pour faire quelque chose il nous faudra de toute façon attendre que le niveau de la Viège s'abaisse", ajoute-t-il.

Il n'est pas encore possible d'articuler les coûts provoqués par les intempéries. "Ils seront supérieurs à 10 millions de francs suisses pour ce qui concerne la réparation", estime néanmoins Fernando Lehner. L'entreprise se charge de financer les travaux, mais elle pourra compter sur la Confédération, propriétaire de l'infrastructure, pour la rembourser.

MGB prend en revanche à sa charge les 1 à 2 millions - selon la durée de l'interruption - que coûteront les bus de remplacement. La compagnie transporte chaque jour 7500 personnes sur le tronçon Viège-Täsch.

Une fois à Täsch, celles-ci peuvent emprunter un train qui les mène à Zermatt. La compagnie souligne toutefois qu'il faut compter avec des temps d'attente aux heures de pointe, notamment au retour de Zermatt, les bus de remplacement, ne pouvant pas transporter autant de monde que les trains.

Depuis lundi matin, les trains circulent également selon l'horaire entre Viège et Disentis (GR). Le week-end dernier, les six principaux points endommagés sur le tronçon Niederwald - Oberwald ont pu être réparés de manière à permettre "une exploitation ferroviaire sûre, stable et fiable", note encore la compagnie.

ats/al