Berne (awp/ats) - Les assureurs ne peuvent pas encore évaluer précisément les dégâts causés lundi par les intempéries à La Chaux-de-Fonds. Il est trop tôt et, de plus, certains clients sont encore en vacances.

Contacté par Keystone-ATS, Generali Assurances vont pouvoir mieux évaluer l'ampleur des dégâts d'ici la semaine prochaine. Outre les véhicules endommagés, des logements ont été touchés par la pluie et le vent qui sont entrés par les fenêtres et les toits détruits, causant des dommages notamment aux appareils électroménagers.

1500 véhicules endommagés

Allianz Suisse ne peut pas non plus donner d'indications sur les montants. La compagnie d'assurance estime toutefois à 500 les cas de dommages matériels la concernant et à 1500 les véhicules touchés. En outre, il y a eu environ un millier d'autres sinistres dans la région de Lausanne ainsi que dans le Bas-Valais, notamment des voitures endommagées par la grêle.

Les déclarations reçues jusqu'à présent par Allianz vont des dégâts mineurs, comme des tuiles sur des véhicules, à des dommages totaux dus à des chutes d'arbres. En outre, du mobilier a été endommagé aussi.

ats/jh