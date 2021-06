Berne (awp/ats) - Les orages du week-end ont causé des dommages d'environ 11 millions de francs suisses, selon les premières estimations de l'assureur Axa. Des grêlons atteignant parfois la taille d'une balle de golf ont brisé les vitres et provoqué d'importants dégâts de carrosserie.

Axa a reçu des déclarations de sinistre provenant de toute la Suisse, principalement de Fribourg, de la région au nord de Thoune (BE), ainsi que de Malters/Kriens (LU). L'assureur s'attend à recevoir environ 3700 déclarations de sinistre.

L'assureur a activé une Task Force spécialisée et renforcé son Service Center. Il va également mettre en place des drive-in dans les régions de Thoune et de Malters/Kriens. Des experts en véhicules y seront présents pour expertiser les véhicules et estimer les dommages causés.

Si les voitures sont les principales concernées, quelques bâtiments et biens ont également été touchés, précise Axa.

De violents orages ont frappé la Suisse ce week-end. Le canton de Fribourg a été particulièrement touché, avec des vents à plus de 110 km/h, des grêlons mesurant plusieurs centimètres et précipitations de 20 litres par mètre carré en une demi-heure.

ats/rp