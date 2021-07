Intempéries: niveau des lacs sous contrôle, mais le ciel continue de gronder

Berne (awp/ats) - Après les fortes précipitations de dimanche sur la Suisse centrale, de nouveaux orages ont touché le pays lundi après-midi, en particulier le canton de Schwytz. Le niveau des lacs continue tout de même de baisser.

Après une accalmie dans la matinée, de nouvelles cellules orageuses se sont développées sur la région du lac de Thoune dès le début de l'après-midi, selon SRF Meteo. La grêle s'est mêlée aux fortes pluies. Les orages se sont déplacés vers la Suisse centrale.

Une alerte rouge a été émise dans certaines parties de la Suisse centrale. A Flühli (LU), 21 litres de pluie par mètre carré sont tombés en une heure. La grêle a bouché les systèmes de drainage. La police cantonale de Lucerne a été confrontée à des rues, des caves et des garages inondés, entre autres.

Dans le canton de Schwytz, la route entre Brunnen et Gersau était couverte de débris sur plusieurs mètres après un glissement de terrain dans la région de Fallenbach lundi après-midi. De fortes précipitations ont également été enregistrées à Starkenbach (SG), où 29,5 millimètres de pluie sont tombés en dix minutes seulement.

Tessin arrosé

Au Tessin, des orages se sont encore produits tôt dans la matinée de lundi. À Coldrerio, dans le district de Mendrisio, 155 litres de pluie par mètre carré sont tombés en trois passages orageux de dimanche après-midi à lundi matin. En juillet, les précipitations moyennes à cet endroit étaient de 119 litres. La zone autour du lac Majeur et la plaine de Magadino ont également été touchées dimanche.

Dimanche, des orages ont déferlé du Napf sur la Suisse centrale jusqu'à la région d'Appenzell. Ils ont provoqué de fortes pluies ainsi que de la grêle. En Appenzell, 33 litres de pluie au mètre carré sont tombés en dix minutes.

Les orages les plus forts se sont produits au-dessus du lac de Zoug et de la plaine de la Linth. Les lignes ferroviaires ont été interrompues. À certains endroits, la couche de grêlons donnait l'impression d'être en hiver.

Reprise de la navigation

Selon les relevés de l'Office fédéral de l'environnement, le niveau du lac de Neuchâtel est passé du niveau de danger 4 au niveau 3 dans la matinée de dimanche. Seule la Suhre, près d'Oberkirch (LU), présentait encore un risque très élevé.

Le niveau des lacs de Morat et de Bienne continue également de baisser et se trouve actuellement dans la zone de danger 3. A Bienne, on ne craint pas de nouvelles crues, mais la vigilance reste de mise.

Après concertation et sur proposition des organes cantonaux de conduite, les autorités fribourgeoises, neuchâteloises et vaudoises ont décidé de lever dès mardi l'interdiction de la navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat, y compris sur le canal de la Broye. Toutefois, seule la navigation de jour est autorisée sur le lac de Morat. A Neuchâtel, les bateaux sont toujours interdits sur le canal de la Thielle.

Dès mardi également, les bateaux non motorisés ainsi que les écoles de formation nautique pourront à nouveau naviguer sur le lac de Bienne.

ats/rp