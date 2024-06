Genève (awp/ats) - La sortie Genève-La Praille de l'autoroute A1 était fermée tôt lundi matin jusqu'à 08h35 en raison d'inondations. Le trafic routier étant perturbé, la police genevoise a recommandé d'éviter la zone.

De violents orages ont frappé la Suisse romande dimanche. La région de Genève, où plusieurs tronçons de route ont été inondés, a été particulièrement touchée. Lundi matin, des routes étaient encore fermées à Saconnex-d'Arve et aux alentours du hameau, où les pompiers déblayaient les gravats, a indiqué un porte-parole de la police genevoise.

Les fortes pluies ont amené de la grêle par endroits et des milliers d'éclairs. Jusqu'à 50 millimètres d'eau sont tombés à Nyon (VD) dimanche.

Le Service d'incendie et de secours de Genève (SIS) a réalisé 338 interventions entre dimanche à 17h00 et lundi à 08h00, surtout pour des inondations, même si la foudre a mis le feu à la toiture d'une maison à La Capite, vers 20h20. Il a reçu 3600 appels, dont 200 durant le pic de l'orage. Plus de 300 sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, appuyés par la protection civile ont été engagés.

La Suisse se trouve à la frontière entre l'air frais du nord-ouest et l'air chaud de la mer Méditerranée, ce qui provoque une situation orageuse.

Les dernières averses résiduelles doivent tomber en début de matinée, indique sur son site en ligne l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse. Elles seront suivies d'un temps assez ensoleillé. Quelques précipitations seront à nouveau possibles sur le Jura en soirée. Il fera 22 degrés celsius au maximum.

ats/jh