Inter Invest Capital ambitionne d'atteindre 100 millions d'euros d'actifs d’ici 2020. Lancée fin 2015, Inter Invest Capital, société de gestion de portefeuilles du groupe Inter Invest, est spécialisée en capital-croissance au profit d’entreprises françaises et européennes, via des prises de participation minoritaires. Elle compte 20 participations en portefeuille et un total de 60 millions d'euros d’actifs.Via le FPCI Fortuny, Inter Invest Capital cible des entreprises métropolitaines et européennes ayant atteint un stade de développement avancé avec un chiffre d'affaires cœur de cible compris entre 3 et 10 millions d'euros et bénéficiant d'une croissance minimum de 25 % par an. Le closing est prévu à échéance juillet 2020 à hauteur de 20 à 30 millions d'euros.La société de gestion du Groupe a également lancé un FIP Outre-mer. Avec près de 14 millions d'euros levés sur l'année 2018, soit une progression de 13 % par rapport à 2017, les encours collectés (26 millions d'euros au total) ont permis d'investir dans un portefeuille diversifié d'entreprises à La Réunion, en Polynésie, en Martinique et en Guadeloupe.Inter Invest Capital, via son FPCI, vise entre 2 et 4 investissements par an pour financer l'accélération de la croissance, avec un ticket unitaire compris entre 0,5 et 5 millions d'euros et une durée d'investissement moyenne entre 5 et 7 ans.La société compte poursuivre également l'investissement ultra-marin avec le lancement d'un 2e FIP Outre-mer en 2019, et développer son offre en apport cession, dont les modalités de réinvestissement ont notamment été élargies aux FPCI dans la loi de finances pour 2019." Au travers de ces stratégies d'investissements très actives, nous nourrissons de fortes ambitions pour 2020 pour Inter Invest Capital : atteindre les 100 millions d'euros d'actifs sous gestion et entrer dans le top 10 des sociétés françaises de capital-investissement dédiées au segment small & midcaps ", conclut Benoît Petit.