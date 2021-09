Inter Invest Capital lance le FIP Outre-mer Inter Invest n°4

Inter Invest Capital lance le FIP ( fonds d'investissement de proximité) Outre-mer Inter Invest n°4, ouvert aux souscriptions jusqu'au 31 janvier 2023. Destiné au financement de PME de croissance dans les DOM et les COM, le FIP Outre-mer Inter Invest n°4 permet aux investisseurs privés de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 30% des montants investis par le fonds dans des PME ultra-marines en contrepartie d'une durée de blocage pouvant aller jusqu'au 30 juin 2031 au plus tard et d'un risque de perte en capital, rappelle le groupe.



Géré par Inter Invest Capital, le FIP Outre-mer Inter Invest n°4 est le 7ème millésime de la gamme commercialisée et investie dans des PME exerçant leur activité sur 3 zones économiques distinctes : l'arc Antilles-Guyane, les départements de l'Océan Indien et les collectivités de l'Océan Pacifique, tirant ainsi profit de la profondeur et de la spécificité de chacune d'entre elles.