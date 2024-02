Inter Invest affiche une collecte record supérieure à 400 millions d'euros en 2023

Le groupe Inter Invest a annoncé une collecte record de plus de 407 millions d’euros en 2023, en progression 20%. Un succès qu’il met sur le compte de la diversification de sa gamme de produits (private equity, nue-propriété, Plan Epargne Retraite), en plus de ses solutions historiques en Loi Girardin. Son chiffre d’affaires a dépassé 110 millions d’euros, en hausse de 39%. En 2023, Elevation Capital Partners a collecté 150 millions d'euros, soit 53% de plus qu'en 2022, principalement auprès d’une cible de clients particuliers.



Elevation Capital Partners prévoit des "projets ambitieux" pour 2024, notamment le lancement de nouvelles stratégies d'investissement avec un partenariat stratégique avec Varsity pour une plateforme d'amorçage, une gamme de fonds de private equity dédiée aux contrats d'assurance-vie, un fonds de fonds secondaire et la Création d'une verticale "actifs réels".



Inter Invest Outre-mer a pour sa part financé plus de 510 millions d'euros d'opérations dans les DROM-COM. "Le Girardin constitue l'expertise historique du groupe Inter Invest depuis 1991 et nous demeurons un acteur majeur du marché. La loi de finances 2024 introduit des modifications réglementaires substantielles qui devraient conduire à une baisse du volume d'opérations disponibles de l'ordre de 25%", a déclaré Jérôme Devaud, directeur général délégué du groupe Inter Invest.