InterContinental Hotels moins rentable au 1er semestre, activité dynamique

Londres (awp/afp) - Le groupe britannique InterContinental Hotels Group (IHG) a publié mardi un bénéfice net en léger repli au premier semestre en raison du coût d'une réorganisation qui masque une activité très dynamique à travers le monde.

Le bénéfice net s'est effrité de 5,6% sur un an à 234 millions de dollars pour les six premiers mois de l'année, a annoncé le propriétaire des chaînes InterContinental, Holiday Inn et Crowne Plaza.

Le groupe a dû passer dans ses comptes une charge de 53 millions de dollars correspondant au coût de mesures lancées en septembre 2017 et censées améliorer son efficacité opérationnelle et accélérer la croissance.

Malgré cet élément exceptionnel, IHG a fait état d'une activité en amélioration sur le semestre, avec une progression de 7,6% de son chiffre d'affaires à 2,1 milliards de dollars.

Au total, IHG a ouvert 22.000 chambres supplémentaires sur le semestre. Il en a fermé par ailleurs 10.000.

Le revenu par chambre disponible (RevPar), l'indicateur clef du secteur, a grimpé de 3,7%, soit bien plus que la hausse enregistrée au premier semestre 2017 et sur l'ensemble de l'année dernière.

Le groupe a profité surtout d'une embellie en Chine, où le RevPar a bondi de 10,1%, grâce à des augmentations des capacités, que ce soit dans le luxe ou dans les hôtels meilleur marché.

En Amérique, le RevPar a été bien orienté (+3,2%), avec en particulier une forte demande des entreprises et des réunions organisées dans les hôtels aux Etats-Unis. Le groupe prévient toutefois que si la demande hôtelière restera soutenue au second semestre, elle devrait souffrir un peu d'un effet de comparaison défavorable puisque la fin de l'année 2017 avait été portée par les conséquences des ouragans dans la région.

Enfin, en Europe, le RevPar a progressé de 3,0%, le groupe observant une poursuite du redressement du marché sur le continent après les attentats terroristes des dernières années. En revanche, l'indicateur est en baisse de 0,2% au Royaume-Uni en raison de bons chiffres enregistrés un an plus tôt.

"Les fondamentaux de notre industrie sont solides et nous sommes confiants dans les perspectives pour l'année et dans notre capacité à ouvrir davantage de chambres à moyen terme", a relevé Keith Barr, directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Concernant ses initiatives, le groupe entend inaugurer une nouvelle chaîne de moyenne gamme "avid" au cours du troisième trimestre et continuer le déploiement de sa nouvelle chaîne haut de gamme "voco" notamment au Royaume-Uni. Enfin, dans le luxe, il va renforcer la présence à l'international de l'américain Kimpton Hotels & Restaurants.

