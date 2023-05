Londres (awp/afp) - Le groupe hôtelier britannique Intercontinental Hotels Group (IHG) a annoncé une demande "dynamique" au premier trimestre et que son directeur général Keith Barr, qui veut "rejoindre sa famille aux Etats-Unis", sera remplacé au 1er juillet par Elie Maalouf.

Le groupe dit avoir "connu un bon début d'année, avec de bonnes performances à la fois dans la région Amériques et en Europe Afrique et Moyen Orient, avec aussi un excellent rebond de la demande en Chine depuis la levée des restrictions" sanitaires liées au Covid-19 sur les voyages.

M. Barr, qui dirigeait le groupe depuis 2017, quittera le conseil d'administration au 30 juin après plus de trente ans dans le groupe, dans lequel il restera en tant que conseil pour faciliter la transition jusqu'à la fin 2023.

Elie Maalouf, jusqu'alors en charge des activités américaines, lui succèdera le 1er juillet et sera basé au Royaume-Uni.

"Pendant le mandat de Keith, IHG a navigué la pandémie avec succès et a continué à étendre son empreinte et sa réputation", a commenté le groupe.

"Je me sens incroyablement privilégié d'avoir passé trois décennies au sein d'IHG, à travailler avec tant de gens talentueux", assure M. Barr dans le communiqué.

Au premier trimestre, le revenu par chambre disponible, ratio de référence dans le secteur, s'affiche en progression de 33% sur un an et de 6,8% comparé à 2019, avant la pandémie.

"La demande de voyages liés aux loisirs est très dynamique et il y a un plus ample regain de voyages d'affaires et de groupe".

IHG se félicite en outre d'une augmentation de ses tarifs de 10% comparé à 2019 et de taux d'occupation "pratiquement au niveau d'avant la pandémie".

L'an dernier, le groupe avait vu son bénéfice net grimper de plus de 40% grâce à la reprise post-Covid.

afp/rq