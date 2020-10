Interhome: chute des réservations entre juin et octobre

Zurich (awp) - Le loueur de logements de vacances Interhome, qui appartient à Hotelplan Group, a enregistré une chute des réservations d'environ 30% entre juin et octobre, alors que les mesures prises pour endiguer la pandémie de coronavirus ont limité l'envie de vacances en Suisse et à l'étranger.

Sans détailler ses chiffres sur la période, Interhome a vu un nombre croissant de clients helvétiques réserver un logement de vacances en Suisse, mais a parallèlement enregistré "une forte diminution" des touristes étrangers, selon un communiqué publié vendredi par la filiale de Migros.

Le Tessin, le Valais et l'Oberland bernois ont été prisés par les voyageurs locaux. "Deux fois plus de Suisses ont passé l'été au pays, ce qui a eu un effet positif sur le nombre de réservations en Suisse. Nous espérons que ce comportement en matière de réservation sera maintenant reporté aux mois d'hiver et à l'été prochain", a indiqué le responsable d'Interhome pour la Suisse, Roger Müller.

Mais "en raison de la pandémie du coronavirus, des restrictions de voyage, ainsi que d'une éventuelle quarantaine au retour dans le pays d'origine, nous n'avons accueilli en Suisse qu'un peu moins de la moitié de nos clients étrangers par rapport à l'année précédente", a-t-il ajouté.

Le même constat a été dressé à l'étranger où Interhome est également actif. "Contrairement à ce qui s'est passé en Suisse, les réservations des clients locaux n'ont pas pu compenser la baisse des clients étrangers dans la grande majorité des pays", a cependant constaté la société.

Concernant la saison d'hiver, Interhome ne s'est pas aventuré à formuler des prévisions, en raison du "manque de visibilité".

al/fr