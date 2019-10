Interhome: réservations pour l'automne au même niveau qu'en 2018

Zurich (awp) - Interhome, spécialiste des locations du voyagiste de Migros Hotelplan, indique mardi que les réservations pour les vacances d'automne en Suisse sont au même niveau que l'an passé. La saison estivale, entre mai et août, a aussi atteint le même nombre de réservations qu'en 2018.

"L'année dernière, nous avons déjà remarqué une augmentation significative des ventes en automne. Cette tendance se poursuivra également cet automne", déclare Roger Müller, responsable de la Suisse chez Interhome, cité dans le communiqué.

Pour septembre et octobre, le Valais et le Tessin restent les régions de vacances les plus prisées de Suisse, suivies par les Grisons. Les Suisses sont plus de 42% à choisir leur pays pour leurs congés automnaux, une tendance en baisse. Ils étaient 47% l'an passé. L'Italie (22,5%), la France (13,8%) et l'Espagne (11,5%) complètent le tableau des destinations.

En automne, 50% des clients suisses (contre 53% l'an passé) louent une maison de vacances pour une semaine. Mais les séjours courts sont en augmentation. Ainsi, 17% (contre 15%) prévoient des vacances jusqu'à quatre jours.

Parmi les étrangers qui réservent des locations en Suisse pour l'automne, 18% sont Allemands, 6% Américains, 5% Britanniques et 4% Néerlandais.

Le spécialiste suisse de la location de résidences de vacances se dit aussi "très satisfait de la saison estivale 2019". Du 1er mai au 31 août, le nombre de réservations d'appartements et de maisons de vacances en Suisse était aussi élevé que l'année passée. "Les hôtes suisses, mais aussi allemands, hollandais et même américains ont fortement influencé l'activité", selon Roger Müller.

La moitié des clients suisses (contre 56% l'an dernier) ont passé leurs vacances d'été au pays. La région la plus populaire était le Valais (deuxième en 2018). Le Tessin et les Grisons sont arrivé en deuxième et troisième position.

ck/al