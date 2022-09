Interrogé sur les plans économiques du Royaume-Uni, M. Deese de la Maison Blanche souligne la nécessité d'une "prudence fiscale".

M. Deese, qui s'exprimait lors d'un événement organisé par l'Economic Club de Washington, a déclaré que les plans de la Grande-Bretagne au cours d'un cycle de resserrement monétaire avaient mis les autorités monétaires dans une position où elles pourraient devoir resserrer encore davantage.

Le Fonds monétaire international s'en est pris mardi aux plans budgétaires de la Grande-Bretagne après que la livre sterling a atteint son plus bas niveau historique, citant une inflation élevée, et a exhorté Londres à envisager un soutien plus ciblé aux familles et aux entreprises touchées.