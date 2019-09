Interview-Erdogan confiant dans sa capacité à surmonter la crise des missiles

ISTANBUL, 13 septembre (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit confiant vendredi dans sa capacité à surmonter la crise qui l'oppose à son allié américain depuis l'achat par la Turquie de missiles russes.

Dans une interview accordée à l'agence Reuters, le chef d'Etat turc précise qu'il rencontrera Donald Trump en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, qui s'ouvre la semaine prochaine https://www.un.org/fr/ga/74/meetings à New York.

L'achat de missiles russes S-400 en juillet dernier par la Turquie a tendu un peu plus les relations entre Ankara et Washington. Et le département américain d'Etat a annoncé qu'une proposition de vente de missiles Patriot, fabriqués par l'entreprise américaine Raytheon, n'était plus d'actualité.

La Turquie occupe le flanc oriental de l'Otan, et les systèmes de missiles russes ne sont pas compatibles avec ceux de l'Alliance atlantique.

Mais Erdogan a indiqué à Reuters avoir discuté avec Trump du contrat Patriot lors d'un entretien téléphonique il y a deux semaines.

"J'ai dit que quel que soit le 'package' de S-400 que nous recevrons, nous pourrons vous acheter un certain nombre de Patriots. Mais j'ai dit que nous devions obtenir des conditions égalant au moins celles des S-400. Il m'a dit: 'Etes-vous sérieux ?', j'ai répondu 'Oui'", a rapporté Erdogan, ajoutant qu'ils approfondiraient ce dossier lors de leur rencontre à New York. (Samia Nakhoul, Orhan Coskun et Dominic Evans Henri-Pierre André pour le service français)