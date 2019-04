Interview de la porte-parole de meilleurtaux.com, Maël Bernier

Quels sont les différents services proposés chez Meilleurtaux ?

Depuis sa création en 1999, Meilleurtaux.com s’affirme de plus en plus comme un véritable « tiers de confiance », autonome et indépendant. Meilleurtaux.com conseille les particuliers à la recherche de services financiers, à commencer par le crédit immobilier. Il les met en relation avec les établissements bancaires susceptibles de leur accorder la meilleure solution de financement (taux du crédit, assurance de prêt, etc.), compte tenu de leur profil et de leur projet. L’offre de meilleurtaux.com s’est étendue aux autres crédits (rachat de crédit et crédit conso), à l’assurance, à la banque et à l’épargne.

Quels sont les taux qui intéressent le plus vos internautes ? Est-ce une tendance nouvelle ou durable ?

L’immobilier passionne les Français et le niveau des taux également. Notre baromètre, référence du secteur est énormément consulté. Mais dans une moindre mesure, les crédits à la consommation qui deviennent également de plus en plus attractifs présentent un intérêt croissant.

Vers quels produits d'épargne vos utilisateurs se dirigent-ils le plus ? Quelles en sont les raisons ?

Nous conseillons de répartir les investissements, ne pas tout mettre dans l’immobilier. Mais les Français et plus que jamais aujourd’hui avec les taux d’emprunt très bas et des taux d’épargne faibles considèrent l’immobilier comme LA valeur refuge.

Suivant vos données, quelle est la tendance actuelle des taux pour un crédit immobilier ? Que pensez-vous de l'avenir à moyen et long terme ?

Les taux sont à nouveau en baisse depuis début mars. Le début du mois d’avril confirme la tendance initiée début mars. En effet, si quelques établissements seulement avaient baissé leurs barèmes en mars, le mois d’avril est synonyme de baisses franches et généralisées de la quasi-totalité des banques. Nous observons des baisses comprises entre -0,05% et -0,25% selon les établissements et les durées. Cela confirme que ce qui s’est passé en mars n’était pas une exception mais bien une tendance de fond et c’est donc une excellente nouvelle pour les futurs emprunteurs.

Nous observons donc des taux moyens affichés à 1,34% sur 15 ans, 1,54% sur 20 ans et 1,75% sur 25 ans. Mais il faut plus que jamais aller plus loin que ces taux affichés et pourtant déjà considérés comme bons car la grosse majorité des taux obtenus oscillent plutôt autour de 1,00%/1,35% pour les prêts allant de 15 à 25 ans, et les dossiers avec au minimum 20% d’apport passent allègrement sous la barre de 1% quelle que soit la durée (jusqu’à 20 ans compris et même 25 ans dans certains cas). Comme nous le répétons depuis des semaines, les taux vont rester bas et pourraient même à nouveau baisser, peut-être pas facilement mais dans les négociations obtenues sur le terrain. Les taux record sous la barre des 1% pourraient se généraliser avant l’été afin de permettre aux banques d’engranger un maximum de dossiers et de prendre ainsi de l’avance sur leurs objectifs annuels. Du moins tant que les OAT continueront de leur accorder des marges supplémentaires.

Vos internautes pensent-ils aujourd'hui davantage à la délégation d'assurance de prêt ?

Clairement non, il n’y a pas encore de réflexe sur ce sujet. Nos emprunteurs sont dans la très grande majorité des cas focalisés sur les taux des crédits et le niveau de taux actuel donnant le tournis, c’est plus que jamais le cas. Qui plus est, force est de constater que le chiffre des assurances par délégation ne progresse pas, elles représentent aujourd’hui moins de 2 prêts sur 10. Pour finir, les clients de Meilleurtaux qui sont les plus demandeurs sur ce produit sont sans surprise, les CSP+, urbains et donc très informés.

À la vue de vos données, quelles sont les habitudes des Français face aux crédit à la consommation ?

Nous constatons une « démocratisation à l’envers » de ce produit. De plus en plus de personnes qui n’ont pas forcément besoin d’emprunter car elles disposent du cash choisissent d’emprunter pour financer une voiture ou un autre bien afin de bénéficier de la faiblesse du coût de l’argent. Ce phénomène est assez nouveau et coïncide avec la baisse des taux observée depuis maintenant près de 3 ans qui donne un accès à l’argent à un coût dérisoire.

Sommes-nous dans le boom de la comparaison de nos fournisseurs d'énergie ?

Pour anecdote, une partie de la population confond « EDF » et « électricité », pensant qu’EDF est un synonyme d’électricité – et non une marque. L’entrée de « Total Spring » en tant que fournisseur d’énergie a initié la libéralisation du marché. D’autres acteurs ont également contribué à l’engouement comme Cdiscount, Leclerc ou encore Casino.

L’énergie est un sujet générant du stress. Les Français craignent de ne plus avoir de chauffage ou d’eau chaude s’ils choisissent le mauvais acteur. Ajouté à cela, le coût que représente l’énergie et vous obtenez tous les ingrédients favorisant la comparaison. Comme dans les secteurs du voyage ou de l’assurance, les consommateurs se trouvent rapidement noyés devant la masse d’acteurs et d’informations qui circulent sur Internet. C’est la raison pour laquelle de nombreux acteurs, dont Meilleurtaux.com, se sont lancés dans la comparaison d’électricité et de gaz.

Comment voyez-vous l'avenir pour Meilleurtaux.com ?

Nous souhaitons humblement être un facilitateur pour la vie des Français. Que vous soyez un client potentiel en crédit immobilier ou rachat de crédit, un partenaire ou un professionnel recherchant un financement; nous souhaitons proposer des services et des outils qui correspondent aux besoins des clients et qui leur apportent des réponses.